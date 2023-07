Seggio conteso, in Corte d'Appello Di Pardo potrebbe spuntarla sulla Romagnuolo

CAMPOBASSO. Intanto, proprio mentre stavamo redigendo l'articolo, è giunta l'indiscrezione sul possibile cambio dell'assegnazione del seggio tra Noi Moderati e Fratelli d'Italia, proprio a causa dell'errore materiale di trascrizione a cui accennavamo prima.

PRIMA NOTIZIA: Riflettori accesi sulla Corte d'Appello, a Campobasso, dopo l'istanza di accesso agli atti che il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo ha presentato ieri mattina. Iniziativa assunta a poche ore dalla proclamazione di giovedì sera, che ha visto attribuire il tredicesimo seggio a Fratelli d'Italia (con Aida Romagnuoli) e non alla civica Noi Moderati, di cui sarebbe stato il secondo eletto secondo le simulazioni avvenute dopo lo spoglio delle elezioni regionali.

Oltretutto, secondo lo stesso primo cittadino, il vulnus non risiederebbe nell'utilizzo di un metodo di calcolo piuttosto che un altro, ma sulla mera trascrizione materiale delle cifre elettorali delle varie liste.

Ricordiamo come la tornata elettorale non sarà comunque immune da ricorsi, poiché ci sarà una impugnativa che mira a sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto alla soglia di sbarramento del 5%, ritenuta lesiva dei diritti di rappresentanza delle minoranze, che verrà adita per le liste del centrosinistra che hanno solo sfiorato il quorum.

Per tornare alla querelle interna al centrodestra, invece, non appena Di Pardo avrà in mano i documenti, deciderà il da farsi, sicuramente come prima ipotesi c'è una istanza di autotutela da indirizzare alla Corte d'Appello. Staremo a vedere, il 24 luglio si dovrà insediare il Consiglio regionale.