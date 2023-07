La Lancellotta si dimette da consigliere comunale, «Il mio impegno massimo in Parlamento»

ISERNIA. "A Palazzo San Francesco ho convocato la stampa per comunicare le mie dimissioni dalla carica di Consigliere del Comune di Isernia". Così Elisabetta Lancellotta, onorevole alla Camera dei Deputati.

"Il ruolo di responsabilità e gli impegni richiesti per i lavori assembleari della Camera dei Deputati, in seno alla XII Commissione Permanente 'Affari Sociali' e quale componente della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere’, insieme a quelli di rappresentanza istituzionale, non consentono di potermi dedicare, quotidianamente, alla cura dell'amministrazione della nostra amata città- continua la Lancellotta- Fratelli d'Italia, da sempre, è contraria ai doppi incarichi, poiché solo lavorando a tempo pieno si riescono a ottenere i massimi risultati.

Terminata la prima fase di assestamento, in quanto forza di governo al lavoro per far ripartire l'Italia, alla Camera dei Deputati servirà l'impegno quotidiano di tutti i Deputati.

Al mio posto, nell'assise cittadina, subentrerà Eugenio Kniahynicki, il quale, insieme al collega Pietro Paolo Di Perna, lavorerà nell'assise civica rappresentando Fratelli d'Italia, nell'ottica di quel continuo raccordo, spirito di servizio e lavoro di squadra, che contraddistinguono il nostro partito a tutti i livelli.

Sarò a disposizione dell’Amministrazione Comunale per portare le istanze della nostra amata città e del Molise all'attenzione delle istituzioni centrali, così come già sto facendo, sin dal giorno dell'elezione alla Camera dei Deputati.

Siedo in questi banchi dal 2016, un'esperienza che ha contribuito alla mia crescita umana, politica e professionale, sempre a servizio dei cittadini al fine di cercar di dar loro risposte concrete.

Sia da consigliere di maggioranza che di minoranza ho profuso impegno e dedizione, amore per la propria terra, pensando al bene della collettività.

Aver avuto l'opportunità di sedere tra i banchi di Palazzo San Francesco per sette anni, è stato per me motivo di profondo orgoglio.

Continuerò a occuparmi dei problemi di Isernia e del Molise in altra veste istituzionale e sempre tra le fila di Fratelli d'Italia.

Un grazie va ai colleghi delle ultime due legislature e ai cittadini di Isernia, che mi hanno sempre supportata e con i quali c'è stato e c’è un continuo confronto e dialogo. Lavorerò e sarò sempre al servizio della collettività".