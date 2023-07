«Perde proposta progressista: l’uscita dal M5S di Nick, Antonio e Daniela mi rattrista, ma nessuno può condannarli»

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale rieletto del M5S, Andrea Greco, dopo la proclamazione avvenuta in Corte d'Appello, ha rotto il silenzio ed esprime con un post social gratitudine, sincerità e rispetto per i cittadini. Ma non si sottrae all'analisi post elettorale, così come rivolge il suo pensiero a quanto sta accadendo a Termoli.

«Ora il dato è ufficiale: i cittadini mi hanno rinnovato la fiducia e l’onore di poterli rappresentare in Consiglio regionale. Se penso a quelle 2298 persone che sono entrate in cabina elettorale per scrivere il mio nome mi viene un nodo alla gola e una forte emozione mi avvolge. Provo un profondo senso di gratitudine verso ognuno di voi e non tradirò mai la vostra fiducia; mi batterò, se necessario, contro tutto e tutti e avrò come unico faro il vostro rispetto, come sempre senza padroni. Ma è inutile girarci intorno: nonostante il risultato personale, la sconfitta è stata bruciante, netta, senza appello. Non ho certamente lavorato 5 anni insieme ai colleghi per rimanere in opposizione, ma per avere la possibilità concreta di cambiare la storia del mio amato Molise.

I cittadini hanno scelto e lo hanno fatto senza possibilità di essere fraintesi. Ma, attenzione: la causa della disfatta non è totalmente dei molisani, come ho sentito dire in maniera goffa da qualcuno nel campo progressista; i motivi sono da ricercare certamente nel vento favorevole della destra e nel voto familiare e amicale che in buona parte falsa la democrazia trasformandola in una “cuginocrazia”, ma anche nel fatto che chi prendeva le decisioni non ha capito che i molisani da una parte erano stanchi di Toma, dall’altra non vedevano un’alternativa credibile. Nelle 44 piazze che ho raggiunto durante la campagna elettorale mi sentivo ripetere spesso che ci percepivano come una coalizione senza storia e senza identità comune. In effetti i mesi trascorsi intorno a Tavoli infiniti, che a nulla hanno portato se non a dare maggior forza al centrodestra, sono stati demolitivi. Se non si ammette prima questo, significa che non si è sinceri. E io non mi riconoscerei mai in una forza politica che non sa ammettere quando sbaglia.

In politica nessuno può pensare che 2+2 faccia sempre 4 o che la somma dei partiti sia solo ed esclusivamente algebrica, no, è sbagliato! E a dirlo non sono più io, non è più quel "grillino della prima ora", come spesso venivo etichettato, ma molto più semplicemente i cittadini che con il loro voto hanno bocciato senza appello la proposta politica del campo progressista.

Una proposta sulla quale, nonostante fossi il capogruppo del MoVimento, non ho potuto mai realmente incidere. Un fatto grave. È vero, le colpe non sono mai di una persona sola, ma certamente ad aver diretto le operazioni è stato il coordinatore regionale Federico insieme al segretario dei Dem. In politica, come nella vita, ognuno dovrebbe assumersi le responsabilità delle proprie scelte, in serenità. E non parlo per gli altri partiti, ma del MoVimento, quello in cui ho sempre creduto e per il quale ho investito gli anni più importanti della mia vita, come molti di coloro che stanno leggendo questo post e dei quali conosco la delusione. Nonostante tutto, da buon portavoce mi sono impegnato e ho fatto di tutto affinché i cittadini non perdessero la loro voce nelle istituzioni.

Quando ho visto il risultato definitivo delle urne, ho pensato a tutte le notti insonni, a tutte le denunce che ho ricevuto, a tutte le battaglie a difesa dei diritti, agli attacchi scomposti, a tutte le cattiverie, anche interne, e sono arrivato a una conclusione: la passione, l'impegno, la perseveranza e l'amore per una causa alla fine vincono sempre e vincono su tutto.

Ora la storia ci consegna un dato: il MoVimento insieme al Pd e ad altre forze civiche ha totalizzato meno rispetto al 2018 con un notevole aumento degli astenuti. Certo, il contesto era differente, ma per me significa che i cittadini non sono pronti a votare la proposta meno peggio però senza dubbio sarebbero pronti a mobilitarsi se il sogno di rinascita di questa terra è reale. E quel sogno in me e in noi è più vivido che mai.

Nei prossimi anni, lavorerò, come sempre, da uomo libero e i miei unici alleati saranno i molisani insieme alla tutela dei loro diritti. Se qualcuno all’interno del MoVimento pensa di potermi limitare o “domare”, o, peggio ancora, vuole ridurci a una succursale di altri partiti significa che avranno tradito il nostro spirito e le nostre radici, un fatto che non accetterei.

Ringrazio i meravigliosi colleghi con i quali ho condiviso anni di crescita e momenti di importante condivisione e il Presidente Conte, l’unico ad avermi messo una mano sulla spalla, dicendo che in questi anni avevo fatto un gran lavoro.

Auguri di buon lavoro al Presidente Roberti e a tutto il Consiglio che nella maggioranza è stato confermato praticamente in blocco (evidentemente hanno fatto bene nei cinque anni precedenti). C'è da mettersi subito al lavoro per dare speranza di rinascita, in primis ai giovani figli di questa terra.

Con determinazione, forza e coraggio riprendiamo il cammino. Grazie ancora a tutti voi.

P.S. L’uscita in queste ore dal MoVimento di Nick, Antonio e Daniela mi rattrista, ma nessuno può condannarli. Io non dimentico anni di battaglie insieme, non dimentico nulla di tutto il loro impegno e alcune voci stonate nei loro confronti mi fanno pena. La gratitudine tra politici non esiste, questo l’ho imparato a mie spese, ma noi dovevamo essere un’altra cosa».