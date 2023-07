Elezioni regionali: «Necessario cambiare subito la legge elettorale»

CAMPOBASSO. Nel giorno in cui la Corte d'Appello rettifica l'attribuzione di uno dei 20 seggi, quello di Roberto Di Pardo (Noi moderati), attribuito in precedenza ad Aida Romagnuolo (Fdi), c'è chi invoca la modifica della legge elettorale.

«Un dato salta immediatamente agli occhi sui risultati delle elezioni regionali del 25 e 26 giugno in Molise: la sfiducia crescente da parte di larghi settori della società verso le istituzioni e l’esercizio democratico delle elezioni». È quanto reclama il segretario regionale del Prc, Pasquale Sisto.

«Per sintetizzare, abbiamo preso in esame le elezioni Regionali in Molise: nel 1990 (ultima elezione con il sistema proporzionale votarono il 76,74% degli elettori, nel 1995 (elezione con il sistema misto proporzionale/maggioritario, con l’indicazione del presidente) il 72,20%, nel 2000 (prima elezione diretta del presidente) il 67,34%, nel 2001 il 65,21%, nel 2006 il 65,10, nel 2011 il 59,79%, nel 2013 il 61,63%, nel 2018 il 52,2% e solo il 47,95% lo scorso 25 e 26 giugno.

Come si può ben vedere, a ogni turno elettorale la partecipazione democratica al voto delle cittadine e dei cittadini è calato inesorabilmente.

A questi dati bisogna aggiungere che grazie alla pessima legge elettorale in vigore in Molise un altro 15% degli elettori che si sono recati alle urne non sono rappresentati in quando le liste votate non hanno superato lo scoglio del quorum del 5%.

Quindi l’attuale Consiglio regionale non è altro che la rappresentazione di una minoranza della popolazione molisana.

La crisi della rappresentanza è una crisi profonda. Affrontarla passa per tante cose: servono organizzazioni collettive generali che rispondano alla crisi dei partiti di massa e all’insufficienza delle attivazioni locali e settoriali, organizzazioni unitarie, radicate in termini di classe e capaci di riflettere e ricomporre le mille appartenenze e le mille identità del mondo di oggi; va ricostruita un’efficacia materiale della democrazia, sgretolata dalla crisi economica e dalla pandemia.

E allora bisogna urgentemente modificare il sistema elettorale, introducendo una legge elettorale di proporzionale puro, effettivo, senza soglia di sbarramento, per favorire l’effetto “specchio della realtà”, l’emersione delle minoranze e incoraggiare la partecipazione di chi non si sente ora rappresentato. Adottare un sistema elettorale proporzionale e dotare il Consiglio Regionale di strumenti in grado di recuperarne la dimensione quale luogo di discussione e adozione di scelte politiche e norme, rafforzandone il ruolo deve essere il primo passo.

Oggi il rapporto dei partiti con la società si può qualificare come “primitivo”: il partito tende a blandire i cittadini – in realtà sempre più sudditi – con promesse e letture che semplificano la realtà, o si limita a sfruttare, quando non a fomentare, gli umori più immediati che percorrono la collettività, con il fine di autoriprodursi in un orizzonte autoreferenziale.

I movimenti sociali, il mondo dell’associazionismo, non trovano più un interlocutore che traghetti le loro istanze nelle istituzioni. Mandare in pensione questa pessima legge elettorale regionale, costruendo comitati e dibattito sul territorio può essere un primo reale passo per riavvicinare i cittadini alla partecipazione, al protagonismo e anche al voto. Così, forse,

avremo modo di affrontare i nodi della crisi della rappresentanza in modo un po’ più serio ed efficace di quanto sia stato fatto in questi vent’anni».