Politica in Movimento, si anima il dibattito attorno ai 5 Stelle

TERMOLI. La decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle, assunta a pochi giorni dalle elezioni regionali dai tre portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele, Daniela Decaro e Antonio Bovio ha inevitabilmente aperto un dibattito negli ambienti pentastellati.

A seguito delle parole dell'ex grillino Antonio Bovio, è intervenuto uno dei candidati che sostennero proprio la candidatura a sindaco di Nick Di Michele, contribuendo, dunque, anche all'elezione dei consiglieri comunali. Parliamo del cavaliere Gianfranco Orlando.

«In qualità di candidato consigliere alle elezioni amministrative di Termoli del 2019 a sostegno della lista MoVimento 5 Stelle, con aspirante sindaco Nick Di Michele, nel rispetto profondo che devo ai 168 concittadini che mi hanno accordato generosamente la loro fiducia, non posso esimermi nel rispondere alle dichiarazioni poste in essere dal consigliere comunale Antonio Bovio, il quale ha annunciato pubblicamente, assieme ai colleghi Daniela Decaro e Nick Di Michele, di aver lasciato la compagine grillina per formare un nuovo gruppo civico denominato “Termoli 2024”.

Nel dare risposta alle affermazioni del suo collega Ippazio Stamerra – unico esponente consiliare di Termoli a non essersi congedato dal MoVimento 5 Stelle – il quale in una recente intervista ha espresso il principio che “se si lascia la forza politica con il quale si è stati eletti allora bisogna prima dimettersi e poi ricandidarsi” – il consigliere Bovio ha replicato affermando: “Chi mi conosce bene sa perfettamente che i valori del MoVimento degli albori sono cristallizzati dentro di me. Dimettermi a pochi mesi dalla fine della consiliatura avrebbe arrecato ancora più danno. Ciò che più mi fa sorridere è che proprio Ippazio ci dice di dimetterci Lui che quindi presumo sarebbe contento di condividere il gruppo con due dei subentranti che apertamente e palesemente anche sui social hanno dichiarato di non appartenere più al MoVimento e di abbracciare altre idee politiche. Avrebbe quindi preferito Loro a noi? Avrebbe fatto quindi opposizione con Loro?”.

Essendo stato chiamato in causa, come potenziale subentrante in qualità di secondo dei non eletti in Consiglio comunale (in caso di dimissioni del gruppo ex grillino) intendo dunque ribattere nel merito.

Se vogliamo mettere al vaglio i social sui temi valori e dimissioni, occorrerebbe riprendere alcune esposizioni del consigliere Bovio che in data 15 novembre 2018 sulla Sua pagina Facebook scriveva: “Se non credi più in quel progetto politico, per il quale i cittadini ti hanno dato fiducia, ti dimetti e chiedi scusa al popolo italiano”; E ancora, in data 24 Giugno 2019, Egli riasseriva: “Senatrice Paola Nugnes, non condivide più le idee del MoVimento 5 Stelle? L’unica strada possibile sono le Sue dimissioni. Grazie”.

Dunque, se i valori del MoVimento 5 Stelle sono cristallizzati nella propria persona, allora il consigliere Bovio, assieme ai suoi colleghi, dovrebbe a maggior ragione dimettersi, sicché la linea politica del MoVimento diceva che, se un politico non si riconosce più nella compagine partitica in cui è stato eletto allora, le dimissioni sono un atto dovuto (e lo stesso Bovio avallava pubblicamente questa linea come dimostrano le Sue dichiarazioni sui canali social).

Sul punto invece trattante la fattispecie dei potenziali “due subentranti che hanno dichiarato di non appartenere più al MoVimento” occorrerebbe far presente che non sono soltanto due persone (prime dei non eletti) ad essersi allontanate dal MoVimento, perché a fargli compagnia ci sono MILIONI di italiani.!!

Alle Politiche del 2018 furono oltre dieci milioni di elettori ad accordare la fiducia al MoVimento, voti che nel 2022 sono diventati quattro milioni. Stesso discorso per le elezioni Regionali molisane: sessantaquattro mila voti nelle elezioni Regionali del 2018 alla lista del MoVimento, scesi a dieci mila nel 2023.

Sarà curioso confrontare il futuro dato elettorale della lista del MoVimento per le elezioni amministrative di Termoli 2024 confrontandolo con quello del 2019 dove la lista pentastellata ottenne quasi tremilacinquecento preferenze.

Perché questa debacle e questo generale allontanamento?

Perché parte degli eletti del MoVimento 5 Stelle a livello nazionale hanno politicamente tradito e rinnegato tutte le battaglie e i valori per le quali si era stati votati e chiamati a portare a compimento, a partire dalla non alleanza con quegli schieramenti politici con cui si diceva di non volerci avere nulla a che fare. Il Movimento 5 Stelle, a livello Nazionale, ha governato assieme alle compagini di Centro destra, di Centro sinistra e con tutti, nell'appoggio al governo Draghi. Alle ultime elezioni Regionali si è assistito finanche ad un’alleanza organica col Partito Democratico tanto criticato e avversato in passato.

Tutte queste cose sono state digerite dagli eletti al Consiglio di Termoli fino al Luglio 2023. Le domande che sorgono spontanee sono: per quale motivo allora questo abbandono del MoVimento da parte dei consiglieri avviene soltanto ora? E soprattutto, per quale motivo tale pentimento e allontanamento avviene dopo nemmeno due settimane dalle elezioni Regionali dove i tre consiglieri hanno supportato la campagna elettorale del MoVimento 5 Stelle appoggiando la candidatura a consigliere regionale di Nick Di Michele? Cosa sarebbe successo se Di Michele fosse stato eletto? O meglio, per quale motivo non si è lasciato il MoVimento prima della data delle elezioni Regionali?

Mi pongo queste domande e mi permetto di fare pubblicamente tali riflessioni da cittadino (oltre che da candidato della lista del MoVimento nel 2019), sia perché sono stato chiamato in causa dall’intervista del consigliere Bovio che io stesso ho contribuito a far eleggere assieme agli altri consiglieri pentastellati grazie al voto accordatami dagli elettori (assieme alle preferenze ottenute da tutti gli altri membri candidati della lista), sia appunto per il rispetto di chi ha scritto il mio nome sulla scheda elettorale.

Voglio in ultimo, con una mia dichiarazione, rassicurare il consigliere ex 5 Stelle Bovio sulla Sua preoccupazione concernente il fatto che, in caso di dimissioni, altri membri della lista del 2019 (primi dei non eletti, come il sottoscritto) subentrerebbero al Suo e Loro posto: in caso di dimissioni degli esponenti ex pentastellati io metto per iscritto e dichiaro pubblicamente sin da ora che mi dimetterò, il giorno stesso, dal ruolo di consigliere comunale, proprio perché, tenendo fede alle mie idee e ai miei principi, non mi riconosco in questo MoVimento 5 Stelle e in cosa esso sia diventato.

Pertanto, consigliere Bovio, dal momento che affermi che, chi ti conosce bene sa perfettamente che i valori del MoVimento degli albori sono "cristallizzati" dentro di te, dovresti dimetterti immediatamente!

Come vedi non rappresento nessun problema circa le tue dimissioni, quando non ho più condiviso le idee del MoVimento 5 stelle sono uscito... Ora, per coerenza tocca a te, senza se e senza ma».