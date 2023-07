«Continuerete a trovare in me quello che sono stato da sindaco»

PETACCIATO. A poco più di 48 ore dalla nota ufficiale della Corte d'Appello che gli ha restituito il seggio in Consiglio regionale, il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, ha rotto il silenzio social: «Pur avendo il conforto dei numeri, ho atteso la proclamazione per un mio ringraziamento post voto. Desidero ringraziare ogni singolo elettore che ha inteso sostenermi in queste elezioni regionali, dandomi fiducia scegliendo di scrivere il mio nome sulla scheda elettorale. Desidero ringraziare la mia amministrazione che mi ha supportato nella scelta e nella campagna elettorale. A loro un grazie infinito perché questo risultato non è il mio ma il nostro!!!!!! Frutto del lavoro fatto insieme in questi sei anni di amministrazione.

Tra pochi giorni avrà inizio la nuova consiliatura e avverto il peso della responsabilità che ne deriva: il nostro Molise esige che tante questioni, ormai improcrastinabili, vengano con decisione affrontate per il bene e nell’interesse della comunità, prima fra tutte la questione Sanità. Continuerete a trovare in me quello che sono stato da sindaco: una persona, un amministratore pronto all’ascolto e costantemente impegnato nella risoluzione dei problemi di Petacciato, del Basso Molise e dell’intera Regione.

L’amore per il mio paese sarà semplicemente dilatato ad abbracciare tutto il Molise, con il sincero convincimento che il benessere vada alimentato a 360 gradi, perché si sta meglio se si sta bene tutti, per pervenire a quella crescita e a quello sviluppo che la nostra Regione e che tutti i Molisani meritano».