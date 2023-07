«Simbolo svuotato e impoverito, nel M5S c'è chi finge che vada tutto bene»

TERMOLI. Il dibattito sul Movimento 5 Stelle si arricchisce ulteriormente, stavolta con la voce di un altro candidato alle amministrative 2019, Francesco Giuseppe Celeste, anche lui tra i primi dei non eletti.

«In qualità di ex attivista pentastellato, veterano, e convinto sostenitore di tutti i principi che hanno costituito il nucleo fondante del Movimento 5 stelle, sento di poter e dover esprimere il mio punto di vista, in merito alle scelte compiute dai tre conosciuti consiglieri comunali: Nick Di Michele, Daniela Decaro e Antonio Bovio.

Grazie alla consapevolezza maturata da anni di concreta attività sul campo, e alla condivisione di momenti e scelte importanti, credo di poter affermare, senza commettere errori di percezione, che i nostri consiglieri comunali abbiano fatto una scelta giusta, coerente e rispettabile.

La scelta di dimettersi da un “movimento”, che ormai non rispecchia più in alcun modo i valori e gli ideali che l’hanno costituito (da noi o loro, centrodestra compreso, a no Euro e no Eurozona) che non rispetta più il volere di candidati ed elettori che l’hanno scelto e che si confonde nei fasti e nelle stanze facenti parte della “vecchia politica”.

In effetti, mi sembra piuttosto evidente, che in questa precisa fase storico-temporale, chi rispetta e rispecchia realmente gli ideali del vecchio Movimento 5 Stelle, sono proprio coloro che con coraggio e fermezza, abbandonano anche se quasi all’ultimo momento, un simbolo svuotato e impoverito, nel quale non si riconoscono più.

I veri traditori sono quelli che si celano, ancora con forte subdola convinzione, dietro quella bandiera facendo finta che tutto vada bene. Ma così non è, e gli elettori lo stanno dimostrando chiaramente ormai da diverso tempo.

Anche io, nel 2019 candidato alle elezioni Comunali di Termoli, deluso e disgustato da un Beppe Grillo irriconoscibile e da un politico in carriera come Giuseppe Conte che dal suo arrivo alla guida del Movimento lo ha stravolto in tutto e per tutto, se dovessi ricevere la nomina nel ricoprire l’incarico da consigliere comunale, soprattutto in questo momento, la rifiuterei all’istante».