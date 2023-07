In Consiglio rilevata l'incompatibilità di Roberti, verso la staffetta con Ferrazzano

L'intervista al presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello

TERMOLI. Tra poco meno di un mese Termoli sarà guidata dall'attuale vice sindaco Vincenzo Ferrazzano. Stamani, in Consiglio comunale, l'assemblea, coi soli voti della maggioranza (23 i consiglieri presenti, molti da remoto), si è espressa dichiarando incompatibile il primo cittadino Francesco Roberti, eletto e proclamato presidente della Giunta regionale del Molise; peraltro lo stesso Roberti era assente, poiché impegnato a Roma nella prima seduta della Conferenza delle Regioni dall'avvenuta proclamazione.

Dal momento della notifica il sindaco avrà dieci giorni per sue controdeduzioni, quindi ci sarà un ulteriore Consiglio comunale, prima di quello definitivo, che immaginiamo entro il 10 agosto, in cui si voterà la decadenza di Roberti e quindi entrerà in carica il vice sindaco, come ha spiegato sia in aula che al nostro microfono il presidente del Consiglio Annibale Ciarniello.





La seduta, fissata alle 10, è stata molto veloce e ha trattato anche altri argomenti. Una variazione di bilancio su cui ha polemizzato la minoranza con Marcella Stumpo, quindi con Daniela Decaro. Rintuzzate da Basso Antonio Di Brino, poi sul riconoscimento di un debito fuori bilancio; entrambe le delibere approvate solo con la partecipazione al voto della maggioranza.

Infine, unica vera discussione, sulla mozione riguardante la rottamazione delle Cartelle, anche qui intervenute per l'opposizione Marcella Stumpo e Daniela Decaro, oltre al proponente Francesco Rinaldi, allo stesso Di Brino e all'assessore Giuseppe Mottola. Mozione passata sempre coi voti di maggioranza.

Da segnalare che in apertura dei lavori, Ciarniello ha reso nota la costituzione del gruppo consiliare Termoli 2024, formata dai tre consiglieri comunali usciti dal M5S, ossia Nicolino Di Michele (confermato capogruppo), Daniela Decaro e Antonio Bovio.

