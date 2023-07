Legislatura in rampa di lancio, Roberti dialoga coi partiti e cerca risorse per il Molise

TERMOLI. Riunione interlocutoria, quella di oggi a Palazzo Vitale, col Governatore Francesco Roberti che ha avviato la discussione interna al centrodestra, come abbiamo anticipato, puntando subito all’approvazione del Bilancio, prerogativa non rinviabile. Intanto, per l’insediamento, ci si propone di mantenere una squadra unita, evitare qualsiasi frizione già in origine di legislatura, perché c’è molto da lavorare.

La situazione si presente estremamente complessa, lo sanno il neo presidente della Giunta regionale del Molise e tutti gli eletti a Palazzo D’Aimmo, molti dei quali riconfermati, per questo c’è consapevolezza dell’Everest da scalare. Si potrebbe sintetizzare con «Zero capricci e fughe in avanti», per dare proprio il segnale di serietà politica nella coalizione, scevra da ambizioni personali a prescindere.

Ma c’è chi disegna per ora anche un primo step del futuro Governo regionale, vedi un esecutivo d’esordio a tre, dove potrebbe esserci la Lega, con Marone da esterno, uno del gruppo patricielliano “Il Molise che Vogliamo” e Fdi, con Micone. Anche se di questo non si è parlato oggi.

Ma anche Forza Italia rivendica l’ingresso all’Esecutivo. Un primo step con cui entrare in Consiglio regionale, per poi estendere la squadra di Governo a presidenza del Consiglio assegnata. Intanto, Roberti è in piena interlocuzione capitolina, sia per le risorse da chiedere e attingere, sia per avere i nomi dei componenti dell’esecutivo dai partiti nazionali, su cui poi farà le proprie valutazioni. Intanto, proprio gli azzurri sono chiamati domani a incoronare Tajani come successore di Berlusconi in questa fase.