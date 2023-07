Zes unica, Testa (Fratelli d'Italia): sarà un volano per l'intero Sud

ROMA. “L’approvazione da parte della Commissione Europea di una Zes unica per tutto il Meridione è una vittoria per i cittadini del Sud Italia. Questo risultato, ottenuto grazie al lavoro del governo Meloni e del ministro Fitto, permetterà di ridurre i divari tra Nord e Sud, favorirà gli investimenti e aumenterà la produttività di numerose aree industriali in tante Regioni italiane.

Questa misura sarà un volano per il nostro Meridione che, se messo nelle giuste condizioni, potrà davvero contribuire a una nuova stagione economica per il nostro Paese”. Lo dichiara Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia.