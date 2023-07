Si riunisce il Consiglio comunale che decreterà l'incompatibilità del sindaco a Petacciato

PETACCIATO. Si riunisce stasera, dalle 19.30, il Consiglio comunale di Petacciato, chiamato come avvenuto già a Termoli per Francesco Roberti, a dichiarare l’incompatibilità del sindaco Roberto Di Pardo, proclamato eletto nove giorni fa in Corte d’Appello consigliere regionale. Intanto, arriva anche l’intervento del gruppo consiliare di opposizione. «In molti ci chiedono cosa accadrà adesso a Petacciato dopo l’elezione del sindaco Di Pardo a Consigliare regionale.

In breve: il sindaco ha la possibilità di dimettersi, qualora non si dimetta, il Consiglio deve avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione di incompatibilità a ricoprire entrambi le cariche. Lo farà convocando un consiglio comunale che gli concederà 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione del sindaco di voler accettare la carica regionale, il consiglio ne dichiara la decadenza.

Dell'avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve essere reso tempestivamente edotto il Prefetto. La carica del sindaco sarà assunta dal vicesindaco Antonio Di Pardo in virtù dell'art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000. Se il sindaco avesse rassegnato le dimissioni il comune sarebbe stato commissariato e Petacciato non avrebbe ancora il Consiglio comunale».