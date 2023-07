“Mai più lavoro povero", raccolta firme nelle località turistiche

TERMOLI. Due giorni di mobilitazione, sabato e domenica, per raccogliere firme a favore del salario minimo. A indirli è stata Unione Popolare: «Dal Twiga agli scavi di Pompei, dal lago di Garda a Venezia, in tante località turistiche per un salario minimo di 10 euro contro il lavoro povero! Anche noi abbiamo fatto la nostra parte nella località molisana Turistica marittima più grande della nostra Regione cioè Termoli.

“Abbiamo denunciato la vergogna del lavoro povero perché precario, sottopagato e troppo spesso, soprattutto nel turismo come succede anche a Termoli, irregolare”.

L’Italia è il Paese delle cinque stagioni. Alle quattro tradizionali, infatti, si è aggiunta la stagione del lamento. Quello degli imprenditori che a favore di telecamera si lagnano perché non c’è più voglia di lavorare, di sacrificarsi, di imparare un mestiere! Che roba questi lavoratori e queste lavoratrici di oggi: “fannulloni”, “divanisti”, “parassiti”! Per questo i poveri imprenditori di casa nostra non trovano più dipendenti. Se poi sono proprietari di ristoranti, bar, alberghi, gestori di stabilimenti balneari, la ricerca è impossibile: “e questi lavoratori che non vogliono lavorare nei fine settimana” e “maledetto reddito di cittadinanza” e “i giovani devono imparare a soffrire” (Renzi dixit).

Il turismo viene spacciato come il “petrolio d’Italia” – con l’indotto vale il 13% del PIL, 190mld di €. In realtà il turismo – così come accade per il petrolio nei Paesi petroliferi – produce contemporaneamente enorme ricchezza ed enorme miseria. La prima rimane attaccata nelle tasche di pochi imprenditori piagnoni; la miseria, invece, distribuita tra i lavoratori e le lavoratrici del comparto. Il turismo è uno dei settori a più alto tasso di irregolarità, secondo quanto riporta l’Ispettorato del Lavoro: 3 aziende su 4 irregolari ai controlli. Le storie reali – quelle che sui media non trovano spazio – raccontano di dipendenti costretti anche a 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, senza diritto a ferie e malattia e per paghe da fame (in molti casi pagate in nero). Ma anche perché i CCNL applicati prevedono paghe basse, insufficienti per un’esistenza dignitosa: poco più di 7€ lordi per un aiuto cuoco; poco più di 8€ per un bagnino. Un salario minimo è urgenza e necessità anche per chi lavora nel turismo. 10€ l’ora è il minimo per chi costruisce la vera ricchezza del nostro Paese: i lavoratori e le lavoratrici!»

Inoltre, anche a Guglionesi, nel pomeriggio di sabato 15 luglio, raccolte le firme “Mai più lavoro povero".

