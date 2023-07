Verso il nuovo Governo regionale, Roberti e Marone incontrano i tecnici del Mef

TERMOLI. Tra incudine e martello. I numeri dell’amministrazione regionale non sono trionfali come quelli elettorali per il centrodestra, che è chiamato a risolvere questioni non solo in materia sanitaria.

Innanzitutto, occorre proprio approvarlo il bilancio, altrimenti la stessa ordinaria gestione ne viene rallentata se non paralizzata.

Due esempi su tutti, utenze non pagate nei Centri per l’impiego, che restano muti rispetto all’utenza, e persino operazioni semplici come l’accatastamento della stazione marittima al porto di Termoli si inchiodano al palo.

Eredità di una maggioranza finita a brandelli e magicamente riesumatasi nelle urne. Ma la luna di miele di inizio legislatura impone un’azione incisiva. Mancano sette giorni all’insediamento del Consiglio regionale, ore e giorni decisivi per i futuri assetti, fondamentali per il governo del Molise.

Intanto, ci sono da mettere a fuoco proprio le cifre dell’eredità lasciata dalla Giunta Toma e per questo i tecnici del Mef, guidato dal ministro leghista Giancarlo Giorgetti, stanno passando al setaccio le poste contabili.

Un primo briefing è stato quello a cui ha preso parte il neo presidente della Regione Francesco Roberti, assieme al capo di gabinetto Stefano Varone e al Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, ma c’era anche Angela Adduce., dirigente del Mef componente del tavolo tecnico ministeriale sul rientro del debito della sanità.

C’era anche il leader della Lega molisana, Michele Marone, che come è noto è consulente giuridico del ministro Salvini, ma è pronto a entrare in Giunta, vista l’intesa pre-elettorale nel partito del Carroccio.

Si partirà dal decreto spalmadebiti, quello approvato il 24 maggio, che ha dato ossigeno ma non risolto il problema alla Regione Molise.

Passando alla questione politica, la Giunta Roberti si presenterebbe a Palazzo D’Aimmo con Marone, Gianluca Cefaratti (Il Molise che vogliamo) e Salvatore Micone (Fratelli d’Italia).

Infine, Roberti ha incontrato i dirigenti di Palazzo Vitale, pronto a cominciare anche in via sostanziale il suo mandato da Governatore.