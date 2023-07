Nasce la Giunta Roberti: entrano Marone, Micone e Cefaratti

CAMPOBASSO. Nasce oggi la prima Giunta Roberti che guiderà il governo regionale nei prossimi cinque anni.

Dopo le elezioni del 25 e 26 giugno e, in vista dell'insediamento del Consiglio regionale, programmato per lunedì prossimo, 24 luglio, il neo governatore del Molise, questa mattina firmerà i decreti di nomina di tre assessori che comporranno, in questa prima fase, l'esecutivo.

Si tratta di Michele Marone, assessore esterno per la Lega, e dei consiglieri delle liste "Il Molise che vogliamo" Gianluca Cefaratti e Salvatore Micone di Fratelli d'Italia.

Nella giornata di ieri, i tre futuri componenti dell'esecutivo hanno consegnato la documentazione personale utile alle nomine.