Roberti vara la Giunta a 2 con Marone e Cefaratti, resta da sciogliere il nodo Fratelli d'Italia

CAMPOBASSO. Il Governatore Francesco Roberti parte con una Giunta a due. In attesa che si chiarisca la situazione interna a Fratelli d'Italia, dove in pole c'era Salvatore Micone, primo eletto, per entrare nell'esecutivo, il decreto di nomina per ora è limitato a Gianluca Cefaratti e a Michele Marone.

Cefaratti, per "Il Molise che vogliamo" ha avuto le deleghe in Bilancio, Finanza e Patrimonio, Politiche del lavoro, Politiche sociali, Terzo settore, Politiche per l'immigrazione.

A Marone (esterno in quota Lega) Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture, sistema idrico integrato, demanio regionale.