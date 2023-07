«No al cibo sintetico, salvaguardiamo salute e tradizioni alimentari»

TERMOLI. Sul cibo sintetico c'è una presa di posizione netta nel centrodestra, come sottolinea il senatore molisano Costanzo Della Porta.

«È in discussione in Senato il provvedimento contro la produzione dei cibi sintetici. La posizione di Fratelli d’Italia è chiara: partendo dal principio di precauzione previsti dalla Ue, si vuole vietare produzione e commercializzazione di cibo e mangimi sintetici per garantire la tutela della salute umana, poiché non si conoscono gli effetti di tali prodotti; secondo è necessario tutelare e valorizzare le produzioni alimentari italiane che fino una eccellenza, sinonimo di qualità e unicità e frutti di tradizioni centenarie».