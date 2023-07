Incompatibilità del sindaco Roberti e parcheggi nel Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato il Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno 24-07-2023 alle ore 18:30 in prima convocazione e per il giorno 25-07-2023 alle ore 19:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente ordine del giorno.

1. proclamazione del sindaco ingegner Francesco Roberti a presidente della Giunta regionale. Pronuncia definitiva sulla causa di incompatibilità.

2. terza variazione al programma triennale delle oo. pp. 2023/2025 e all'elenco annuale dei lavori (anno 2023) - delibera di giunta comunale n. 134 del 25.05.2023 - ratifica

3. variazione dell'elenco annuale e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (annualità 2023/2024) - approvazione (rif. dgc. n. 72/2023)

4. approvazione aliquote imu 2023.

5. struttura sociale "Dopo di noi" legge n.112/2016 - disposizione dell'efficacia della variante al piano regolatore generale per le aree site in contrada mucchietti - art.19 del d.p.r. n.327/2001

6. mozione prot. n. 44796 del 07.07.2023, avente ad oggetto: revoca delibera di giunta comunale n. 152 del 19.06.2023, sull'affidamento della gestione del Palaltrisport.

7. interpellanza prot. n. 43457 del 04.07.2023, avente ad oggetto: stato delle spiagge pubbliche.

8. interpellanza prot. n. 44184 del 06.07.2023, avente ad oggetto: utilizzo proventi sanzioni amministrative derivanti dall'accertamento delle violazioni del codice della strada.

9. interpellanza prot. n. 46683 del 14.07.2023, avente ad oggetto: parcheggi a pagamento comune Termoli.