Auguri di buon lavoro all’assessore Gianluca Cefaratti dal Csv Molise

CAMPOBASSO. Risposte concrete e progetti mirati in modo da far sentire alle persone fragili e a chi opera, a stretto contatto con loro, quella considerazione che nel recente passato è mancata.

Il presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro evidenzia queste parole chiave nel suo messaggio di auguri al neoassessore alle Politiche Sociali ed al Terzo Settore Gianluca Cefaratti.

Il numero uno del Centro di servizio per il volontariato ha salutato con favore la rapida tempistica con cui il neo Governatore del Molise Francesco Roberti ha nominato i componenti dell’Esecutivo ed ha apprezzato particolarmente che, tra i primi due assessorati definiti, vi sia quello alle Politiche Sociali ed al Terzo Settore.

«Rivolgo i miei sentiti auguri di buon lavoro all’assessore Gianluca Cefaratti e sono certo e consapevole che lui saprà sin da subito intervenire su ambiti specifici – le parole del presidente Massaro -. Come ho avuto modo di rimarcare più volte in occasione degli incontri che i candidati presidente hanno richiesto ed avuto con le associazioni nella recente campagna elettorale, il volontariato e più in generale il Terzo Settore sono contraddistinti da tante sfaccettature e solo chi conosce a fondo tutte le anime di questo mondo sa indirizzare bene forze e risorse. Con l’assessore Cefaratti ci siamo interfacciati diverse volte, in virtù del ruolo che lui ha ricoperto nella passata legislatura regionale, ovvero quello di presidente della IV Commissione, organismo che si occupa dei Servizi Sociali. Ritengo che lui saprà riconoscere il fondamentale ruolo del CSV Molise e avvalersi delle competenze e delle professionalità di un organismo, che è

un punto di riferimento imprescindibile per le associazioni del territorio molisano. Mi auguro che ci sarà un dialogo continuo perché noi quotidianamente riceviamo istanze e sfoghi da parte di organismi non profit, che scontano la carenza di fondi e anche l’assenza di strutture utili a garantire servizi e mi riferisco in particolare alle associazioni che si occupano di disabilità. Noi, come sempre, siamo disponibili a mettere al servizio esperienza e competenze per supportare ulteriormente i volontari. Il Terzo Settore e le buone Politiche Sociali siano quindi non solo in cima all’agenda, ma il faro dell’intero mandato che arriva in un momento cruciale e delicato per la sopravvivenza di molti enti non profit, già altamente provati dall’emergenza pandemica e che, proprio negli anni del Covid-19, hanno dimostrato quanto sono preziosi».