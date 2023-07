Interlocutorio l'incontro tra Lotito e Donzelli, la Giunta regionale si completa dopo l'insediamento

TERMOLI. Varata la Giunta Roberti, ieri pomeriggio, con le nomine degli assessori Michele Marone (esterno in quota Lega) e Gianluca Cefaratti (Il Molise che vogliamo), rispettivamente con deleghe alle Infrastrutture e di Bilancio, l’interlocuzione politica a Palazzo Vitale prosegue in vista dell’insediamento del Consiglio regionale di lunedì 24 luglio, alle 11, che segnerà l’avvio della legislatura.

Il neo Governatore Francesco Roberti è in stretto contatto coi vertici nazionali e soprattutto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, con Giovanni Donzelli e Claudio Lotito, si attendono le indicazioni utili a completare l’assetto dell’esecutivo.

Proprio loro due stamani si sono incontrati per affrontare la questione, su come trovare la quadra in Molise, ma pare che il rendez-vous sia stato interlocutorio.

Sappiamo che il percorso è condiviso sia dal presidente della Regione che dagli stessi partiti, supportati con Fdi dalla delegazione parlamentare, Lotito è anche coordinatore regionale oltre che senatore eletto in Molise, ma restano da cesellare equilibri interni.

Nella mattinata di ieri abbiamo dato per certa la nomina di Salvatore Micone, che peraltro lunedì aveva anche consegnato i propri documenti utili proprio allo scopo, integrazione nella Giunta che avverrebbe comunque, anche se in ritardo rispetto al primo varo.

In Fratelli d’Italia resta da decidere se insistere per il secondo assessore, oppure magari dirigersi verso la presidenza del Consiglio regionale. Poi, in casa azzurra, sono diverse le valutazioni in corso, in ogni caso c’è sempre un ordine di “preferenze” da considerare, ma anche l’esigenza di dare un messaggio di discontinuità rispetto alla Giunta Toma, da qui l’ipotesi che non verrebbero riproposti assessori uscenti. Ma in politica le alchimie non sono mai così scontate.

Infine, l’esecutivo di Palazzo Vitale si riunirà domani per la prima volta, vedremo quali saranno i primi provvedimenti che verranno adottati, un segnale verso l’avvio complessivo del nuovo mandato, come detto che ci sarà lunedì a Palazzo D’Aimmo.