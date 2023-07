«Prestato orecchio alle nostre segnalazioni contro l'emergenza furti»

TERMOLI. All’indomani dell’annuncio della presentazione dell’interrogazione parlamentare del Senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta sul tema dei furti e della sicurezza nel basso Molise, i dirigenti di Gioventù Nazionale Molise si dicono soddisfatti.

«Siamo molto contenti che chi può fare la differenza per il nostro territorio abbia prestato orecchio alle nostre segnalazioni» dice Giuseppe Terone, vicepresidente di Gioventù Nazionale Molise «fare affidamento sul Senatore Della Porta ha sempre pagato, anche quando non sedeva tra i banchi di Palazzo Madama. Bene quindi l’attenzione alla sicurezza e ancor meglio la volontà di nuove assunzioni per le forze dell’ordine. Complimenti e grazie al Senatore per la capacità di ascolto, per l’attenzione dimostrata alle tematiche locali e soprattutto per la celerità di intervento».

Continua Terone: «In questi giorni abbiamo letto di tutto riguardo le nostre precedenti dichiarazioni, addirittura chi temeva di vederci per le strade “armati di manganello” rievocando tristi parentesi della nostra storia. Ci tengo a far notare che gli obiettivi si raggiungono in questo modo: eleggendo persone giuste e competenti, segnalando loro quali sono i problemi, muoversi per adoperare gli strumenti dello Stato e delle istituzioni per risolverli. Chi corre subito con la mente a soluzioni autoritarie, forse tradisce qualche proprio intimo proposito, ma non rispecchia i nostri» e infine: «Siamo certi che il Governo, nella persona del Ministro Piantedosi, saprà dare le giuste disposizioni perché si risolva la situazione e si possa tornare alla sicurezza»

Anche Irene Salome, coordinatrice di Gioventù Nazionale per la città di Termoli, non manca di esprimere la sua personale soddisfazione: «Eravamo sicuri che la risposta sarebbe arrivata, ma non ci aspettavamo così presto. Adesso stiamo a vedere come agirà il Governo».