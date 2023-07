«Chi perde e chi non vince», la riflessione a poche ore dall'insediamento in Consiglio regionale

GUGLIONESI. Il segretario regionale di Rifondazione comunista, Pasquale Sisto, a 48 ore dall’insediamento del Consiglio regionale, ha voluto analizzare l’esito del voto per quanto afferisce la sua città, Guglionesi.

«Tra qualche giorno si riunisce per la prima volta il nuovo Consiglio Regionale uscito dalle urne il 25 e 26 giugno 2023. A distanza di quasi un mese dalle votazioni voglio fare alcune riflessioni sul voto a Guglionesi. A Guglionesi cosi come nel Molise l’astensionismo l’ha fatta di nuovo da padrone e l’allontanamento dei cittadini dalla politica dipende anche dalla Legge elettorale che non permette a tutti di essere rappresentati. Le persone che non si sentono rappresentati disertano le urne e chi va a votare lo fanno solo per legami familiari, clientelari con il singolo candidato o per l’assurdità di questi ultimi anni molto velleitaria di votare il paesano con maggiori chance di essere eletto perdendo ogni Ideologia. Anche la riduzione del numero di rappresentanza dovuta all’onda populistica del movimento cinque Stelle e di altre formazioni ha contribuito all’allontanamento delle persone dalla politica. Questa perdita identitaria è avvenuta più o meno in tutti i comuni Molisani ma in modo più eclatante a Guglionesi. A Guglionesi hanno fatto passare l’idea che finalmente un “paesano” per la prima volta poteva avere un inquilino a Palazzo D’Aimmo in via IV° novembre a Campobasso. Per quell’obiettivo a cui credevano ciecamente hanno impegnato risorse umane ed economiche con apertura di sedi elettorale anche in altri comuni. E con schieramento di decine di persone per far funzionare la macchina propagandistica. Non solo ma hanno lanciato anche tante fake New o “bufale” (chiamatelo come volete) per far credere ai cittadini di “Colle Nisio” che per l’appunto la prima volta in assoluto Guglionesi poteva avere un Consigliere Regionale.

Il candidato che aspirava a essere eletto per raggiungere l’obbiettivo in cui credeva ciecamente è passato da un partito al centro del centro destra al partito di estrema destra che negli ultimi tempi va più alla moda con la convinzione di salire sul carro dei vincitori. Il 43,70% di elettori Guglionesani credendo a quello obbiettivo di eleggere un concittadino al Consiglio Regionale hanno votato un partito di estrema destra e la maggioranza di quel 43,70 % hanno perso pure la faccia oltre che all’identità e all’ideologia. La cosa ancora più grave che famiglie di tradizione progressiste, comuniste e socialiste hanno fatto parte della squadra propagandista-promozionale del candidato dei Fratelli d’Italia apertamente e non solo nel segreto dell’urna. Bastava essere un tantino informati sui meccanismi politici Molisani per capire che il candidato dei Fratelli d’Italia di Guglionesi non poteva mai e poi mai raggiungere l’obiettivo prefissatosi neanche se tutti i 2.582 persone che si sono recate alle urne avrebbero votato per lui. Nei giorni successivi al voto il candidato e la sua squadra hanno ringraziato gli elettori anche con un rinfresco a Castellara per la grande performance ma capiamo che a volte bisogna fare buon viso a cattiva sorte ma chiaramente erano apparenze perché il loro obiettivo a cui credevano ciecamente era un posto al Palazzo D’Aimmo in via IV novembre a Campobasso.

Come ricorderete nelle elezioni comunali del mese di maggio 2023 sempre a Guglionesi hanno sperimentato il campo largo non ricandidando il Sindaco uscente e consegnando di fatto il Comune alle destre. All’ex sindaco il Partito Democratico gli promise la candidatura alle Regionali e cosi hanno fatto. Allo stesso ex sindaco gli promisero pure la cordata per le preferenze di genere con la prima eletta del Pd e difatti Mario Bellotti era sul palco a Riccia durante il comizio a cui partecipò Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente dell’Anci. Chiaramente la cordata era evidentemente solo sulla carta visto i risultati elettorali perché come dicevamo prima per via della legge elettorale e per il taglio al numero della rappresentanza poi ogni uno pensa solo a sé stesso con lotte intestine. Sta di fatto che nelle elezioni Regionali del 11/11/2001 l’ex sindaco di Guglionesi con il Partito della Rifondazione Comunista al 3,49% lui candidato con il nostro partito prese a livello del collegio elettorale 634 voti e 405 a Guglionesi ben al di sopra che con il Pd che evidentemente l’hanno abbandonato».