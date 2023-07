Legislatura al via alle 11.39, domani Roberti allargherà la Giunta regionale

CAMPOBASSO. La tredicesima legislatura inizia ufficialmente alle 11.39 con l'avvio dei lavori dell'assemblea di Palazzo d'Aimmo presieduta dal consigliere più anziano Michele Iorio, affiancato dai consiglieri più giovani Angelo Primiani e Andrea Greco per le operazioni di elezione del presidente del Consiglio regionale. In Aula tra il pubblico anche il senatore della porta e la signora Elvira, moglie del presidente Francesco Roberto. "Sarà una legislatura di grande responsabilità", dice Iorio in apertura dei lavori. Invece domani Roberti allargherà la Giunta.

Gli eletti sono arrivati alla spicciolata a Palazzo d'Aimmo, Andrea Greco ha annunciato che la sua prima proposta di legge riguarderà l'istituzione di una commissione d'inchiesta sui debiti della sanità, Alessandra Salvatore proporrà il taglio degli emolumenti dei consigli regionali.

Nel pubblico c'è anche Emilio Izzo, candidato presidente alle Regionali che non è riuscito ad ottenere il quorum necessario per essere eletto

