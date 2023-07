Palazzo D'Aimmo: come al primo giorno di scuola

Intervista al neo presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante

CAMPOBASSO. Si è riunito nella mattinata, sotto la presidenza provvisoria del Consigliere anziano, Angelo Michele Iorio, il Consiglio regionale che come primo atto ha provveduto ad eleggere, con 14 voti e 7 schede bianche, il nuovo presidente dell’Assemblea nella persona del consigliere Quintino Pallante. Hanno svolto le funzioni di segretario i consiglieri più giovani, Angelo Primiani e Andrea Greco.





Appena aperta la seduta e dopo le comunicazioni istituzionali, prima di passare alla votazione, in una pausa della seduta il presidente provvisorio, consigliere Angelo Michele Iorio, aveva ricevuto, come prevede la Legge regionale 20 del 2017, da una rappresentante della Corte d’Appello di Campobasso, Maria Mastrandrea, i verbali ufficiali riassuntivi delle operazioni elettorali relativi alla consultazione del 25 e 26 giungo per l’elezione del presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Ha assunto, quindi, la presidenza il presidente Pallante che ha rivolto all’Aula un ringraziamento per il consenso ricevuto ed ha auspicato un buon e proficuo lavoro a tutti i componenti dell’Assise regionale. Il Consiglio, inoltre, ha provveduto a ricostituire l’intero Ufficio di Presidenza eleggendo i Consiglieri Stefania Passarelli (13 voti) e Vittorino Facciolla (7 voti) vice Presidenti, mentre Segretari sono stati eletti i Consiglieri Fabio Cofelice (14 voti) e Angelo Primiani (7voti).





L’Assemblea ha quindi approvato le designazioni fatte dai diversi Gruppi di maggioranza e minoranza, per le composizioni delle quattro Commissioni consiliari permanenti:

PRIMA COMMISSIONE (“Ordinamento e organizzazione amministrativa”, che si occupa di affari amministrativi, istituzionali e generali; rapporti con lo Stato e con gli Enti locali; circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali; polizia locale urbana e rurale; ordinamento degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; partecipazioni regionali; demanio e patrimonio; bilancio, finanza e programmazione; personale). Componenti per la maggioranza i Consiglieri Niro, Iorio, Roberti (sostituito da Di Pardo), Passarelli, per la minoranza i Consiglieri Gravina e Fanelli.

SECONDA COMMISSIONE (“Sviluppo economico”, che si occupa di agricoltura e bonifica; zootecnia; irrigazione; foreste; industria; artigianato; commercio, fiere e mercati; cave e torbiere; acque minerali e termali; lavoro, movimenti demografici, occupazione; caccia e pesca). • Componenti per la maggioranza i Consiglieri Di Lucente, Di Pardo, D’Egidio, Cefaratti (sostituita da Passarelli), per la minoranza i Consiglieri Romano e Primiani.

TERZA COMMISSIONE (“Assetto ed utilizzazione del territorio”, che si occupa di pianificazione territoriale; urbanistica; salvaguardia, valorizzazione e trasformazione del suolo; protezione dei beni ambientali e della natura; tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; igiene ed ecologia; edilizia residenziale; Lavori pubblici regionali e degli Enti locali; edilizia pubblica; viabilità; acquedotti; fognature; opere di depurazione; schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche; trasporti; schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche; trasporti; tranvie e linee automobilistiche; navigazione e porti lacuali; ferrovie). Componenti per la maggioranza i Consiglieri Micone, Di Baggio, Sabusco, per la minoranza i Consiglieri Facciolla e Romano.

QUARTA COMMISSIONE (“Servizi sociali”, che si occupa di formazione artigiana e professionale; istruzione e cultura; musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli; turismo ed industria alberghiera; assistenza scolastica; beneficenza pubblica; assistenza e sicurezza sociale; assistenza sanitaria ed ospedaliera; veterinaria; sport e tempo libero). Componenti per la maggioranza i Consiglieri Pallante (sostituito da D’Egidio), Cavaliere, Cofelice, Sabusco, per la minoranza i Consiglieri Greco e Salvatore.