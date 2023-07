Verso la decadenza di Roberti da sindaco, il Consiglio comunale conferma l'incompatibilità

TERMOLI. Come in una sorta di legge del contrappasso, nel giorno dell’insediamento del Consiglio regionale a Palazzo D’Aimmo, il Consiglio comunale di Termoli si riunisce per la seconda volta in due settimane, chiamato a perfezionare la procedura di incompatibilità del sindaco Francesco Roberti già avviata in precedenze. Nel lasso di tempo trascorso non sono pervenute comunicazioni da parte del primo cittadino, assente come la volta scorsa dall’aula di via Sannitica. Presenti gli assessori Ferrazzano, che da vice sindaco guiderà l'ente fino alle amministrative, Mottola, Ciciola e Colaci. Tra gli assenti, il neo assessore regionale esterno Marone.

Un atto dovuto, visto che con la proclamazione del sei luglio scorso in Corte d’Appello la posizione di sindaco era divenuta incompatibile col nuovo ufficio di presidente della Giunta regionale del Molise.

Dei diciotto consiglieri presenti in aula, i 14 di maggioranza hanno votato a favore, mentre gli esponenti di minoranza senza intervenire, al pari dei colleghi di centrodestra, non hanno preso parte al voto.

Adesso scatteranno i successivi dieci giorni dalla notifica della delibera, che porterà verosimilmente dopo la festa di San Basso a decretare la decadenza di Roberti da sindaco, proceduta guidata dal presidente del Consiglio Annibale Ciarniello, che ha illustrato gli atti dell’iter consiliare.

Galleria fotografica