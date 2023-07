Si allungano i tempi per l'allargamento della Giunta regionale, la palla in mano ai partiti

TERMOLI. Forse era stata annunciata con eccessiva fiducia e altrettanto ottimismo la volontà di procedere all’integrazione della Giunta regionale poche ore dopo l’insediamento del Consiglio a Palazzo D’Aimmo da parte del neo presidente Francesco Roberti.

Com’è noto, in prima battuta, il governatore ha varato la mini Giunta a 2, inserendo Michele Marone (esterno in quota Lega) e Gianluca Cefaratti (Il Molise che vogliamo), riservandosi successivamente di ampliarla, in vista della seduta di inizio legislatura nell’assemblea consiliare.

Tuttavia, al di là dei propositi (e dei proclami) la maggioranza di centrodestra deve ancora trovare i giusti equilibri, sin qui maturati nell’elezione del neo presidente di Palazzo D’Aimmo, Quintino Pallante (Fratelli d’Italia), ci sono diversi gruppi e 13 consiglieri (escluso Roberti) da tenere in considerazione, per marciare uniti ed evitare che il quinquennio sia lacerato da polemiche interne, come avvenuto dal 2018 al 2023, dove i partiti lamentavano il mancato confronto col Governatore Donato Toma.

Proprio dal dialogo coi partiti, nel livello nazionale, è decollato il confronto di Roberti per mettere a posto le caselle, ma è probabile che il parto sarà lungo e difficile, per usare la terminologia adottata da uno degli esponenti di partito, proprio, nel corso della giornata di ieri. Il presidente della Regione ha avuto una riunione a Roma, dove oggi parteciperà anche alla sessione della Conferenza delle Regioni, ma sin qui non sono trapelate ulteriori decisioni. Secondo qualche indiscrezione, potrebbe anche profilarsi una Giunta work in progress, con altre due nomine a breve e quindi a situazione politica cristallizzata il completamento delle caselle.

Resta sullo sfondo la decisione in mano alle segreterie nazionali dei partiti, Fratelli d’Italia e Forza Italia, la designazione sui loro rappresentanti, un modus operandi per bloccare sul nascere ipotetici dissidi e dissensi interni al centrodestra. Ma è chiaro che a un mese dall’esito del voto (giusto oggi) e con un agosto che bussa alle porte e che inevitabilmente porterà a un rallentamento dell’attività amministrativa della struttura, occorre fare in fretta.