Trattative e convocazioni, in Consiglio regionale lunedì prossimo si parla di Giunta

CAMPOBASSO. A distanza di una settimana dall'insediamento avvenuto lunedì 24 luglio, tornerà a riunirsi il Consiglio regionale del Molise e dall'ordine del giorno che è stato diffuso dalla presidenza dell'assemblea legislativa di Palazzo D'Aimmo, potrebbe essere la giusta occasione per conoscere gli assetti complessivi della squadra di governo del neo Governatore Francesco Roberti.

In questa settimana, infatti, in corso le "trattative" coi partiti nazionali, vedi Fdi e Fi, chiamati a segnalare la propria rappresentanza nella Giunta regionale, al momento limitata, per così dire, agli assessori Michele Marone (esterno in quota Lega) e Gianluca Cefaratti (Il Molise che Vogliamo).

Il presidente Quintino Pallante ha convocato il Consiglio regionale per il prossimo lunedì 31 luglio, alle ore 10.30. Un unico punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale concernenti la composizione della Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli componenti ed il programma di governo”.