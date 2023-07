Dopo Roberti, Passarelli e Di Pardo anche Gravina dichiarato incompatibile come sindaco

CAMPOBASSO. Sono quattro i sindaci eletti in Consiglio regionale, dopo le dichiarazioni di incompatibilità in Consiglio comunale approvate dai comuni di Termoli, Pozzilli e Petacciato, per i primi cittadini Francesco Roberti (presidente), Stefania Passarelli e Roberto Di Pardo (consiglieri), è toccato oggi al sindaco del capoluogo Roberto Gravina.

Il Consiglio comunale di Campobasso prende atto della causa di incompatibilità alla carica di sindaco di Gravina dopo la sua proclamazione a Consigliere regionale

Cosi come era stato preventivato, è stata portata oggi all'attenzione del Consiglio comunale di Campobasso, attraverso un'apposita delibera, la proclamazione del sindaco Roberto Gravina a Consigliere regionale e la conseguente causa di incompatibilità alla carica di sindaco ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs n. 267/2000.

Come per gli altri colleghi, ora Gravina avrà 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la predetta causa di incompatibilità.

Allor quando, tra 10 giorni, vi sarà l’avvenuta dichiarazione di decadenza del Sindaco da parte del Consiglio comunale, ne verrà data tempestivamente comunicazione al prefetto per l’avvio delle successive procedure che comporteranno la permanenza in carica di Giunta e Consiglio fino al primo turno elettorale utile e l’assunzione da parte del Vicesindaco delle funzioni di capo dell’amministrazione, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.