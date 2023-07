Saluti romani: «Gli attacchi pretestuosi non sono argomenti, né onestà intellettuale»

GUGLIONESI. Dopo le dichiarazioni di "Guglionesi insieme" e la richiesta delle dimissioni dell'assessore alla cultura Marco Basler, dopo aver postato sui social (anche se sui social non c'è più) la foto del saluto romano, sono tanti i messaggi di solidarietà nei confronti dell'assessore.

«C’è una linea sottile tra il ‘denunciare’ qualcosa di reale e approfittare dei media per diffondere messaggi infondati, nota come “onestà intellettuale” - inizia così il messaggio dell'amministrazione Tomei e di tutta la Giunta- L’impegno primario di questa amministrazione è quello di migliorare il nostro paese, a partire dal livello del dibattito politico. Ci sono contenuti - ci riferiamo agli ultimi attacchi nei riguardi dell’attuale amministrazione - che non comportano alcun confronto tra posizioni diverse, ma sono solo pretesti o colpi bassi, inferti nel tentativo di denigrare le persone.

Ad ogni modo, per il rispetto che nutriamo nei riguardi di tutti i nostri concittadini e per il senso di responsabilità, nonché dovere, di cui ci sentiamo investiti nei loro riguardi, teniamo a fare alcuni chiarimenti.

Per quanto concerne “le manifestazioni elettorali costose all’insegna dello sfarzo berlusconiano”, nulla di più falso, in quanto tutti gli eventi da noi organizzati sono stati autofinanziati dai membri della lista “Guglionesi nel cuore”. Inerentemente “alla fase di ricompensa nei confronti di quanti si erano spesi maggiormente per il traguardo raggiunto”, presumibilmente si fa riferimento all’ultimo quinquennio, in cui la pratica delle regalie si era consolidata come prassi; dunque, non è dato a noi rispondere. Invece, sul “malcelato risentimento nei confronti di quanti avevano scelto la coalizione opposta”, teniamo a ribadire nuovamente che noi siamo e saremo l’amministrazione di tutti i cittadini guglionesani e, che non nutriamo alcun astio nei riguardi di nessuno, ma soprattutto, “eviteremo vantaggi ai soliti pochi noti" (e chi ha orecchie per intendere intenda). Riguardo, “al presenzialismo esasperato in manifestazioni di vario genere e nei ruoli più disparati”, chiariamo che ci sforzeremo sempre di partecipare agli eventi/manifestazioni, poiché lo riteniamo un dovere nei riguardi degli abitanti di Guglionesi, tutti.

In merito al caso Basler, quando si parla di “etica”, bisogna sempre tener presente che non esiste un’etica assoluta; il concetto di ciò che è bene o male è relativamente soggettivo e, inevitabilmente, genera conflitti tra valori e, in certi casi, diritti. Relativamente al comparto politico-istituzionale, generalmente si attribuisce la c.d. “etica della responsabilità” e si parla in tali termini, quando si mettono in atto condotte contrarie alla legge. Nel caso specifico, parliamo di un’immagine - postata su un profilo social - chiaramente appartenente al mondo del calcio ultras; nel dettaglio, di una foto risalente a diciassette anni fa in occasione di una partita ‘storica’ per Guglionesi e ritraente un tifoso che tiene stretto nella mano un fumogeno, comparata in maniera goliardica a quella di un noto sostenitore serbo di qualche anno più tardi. Nessun saluto di stampo fascista, dunque.

Pertanto, vi è una valutazione dell’azione sulla sola base morale di un gruppo ristretto di persone e oggettivamente discutibile, dato l’interesse a strumentalizzare una situazione che di fatto non si è mai verificata nei termini dubbi da loro riportati.

Concludiamo, ribadendo - non che ce ne sia bisogno - che Marco Basler è una persona buona, priva di malizia e dai modi gentili, sempre a disposizione del prossimo e della comunità. Non c’è altro da aggiungere».

Non solo il Sindaco Tomei e la sua amministrazione, vicino a Basler anche Gabriele Di Cienzo, di Forza Nuova Molise.

«Con grande stupore e incredulità, vengo a conoscenza della polemica scatenata sui media locali, da parte del gruppo di opposizione di Guglionesi nei confronti del consigliere e neo assessore Marco Basler. A parte lo squallore e la faciloneria con cui vengano richieste le dimissioni dello stesso dalla carica appena ricoperta, mi meraviglio di come gente di appartenenza politica a partiti che abbiano calpestato come cartastraccia la costituzione italiana, che impunemente negli ultimi tre anni si siano permessi di impedire l’ingresso al lavoro e di conseguenza la sospensione del sostentamento del proprio nucleo famigliare pretendendo una “Carta verde” e una terapia genica sperimentale obbligatoria, che non si vedeva in Europa da 90 anni, che impediva a cittadini di entrare nei locali pubblici, negli uffici postali per usufruire del servizio universale e per ritirare la propria pensione di vecchiaia o invalidità, di accedere ai servizi sanitari primari e d’urgenza se non provvisti di un permesso a stampo nazista, si possa permettere di giudicare e condannare un post di Facebook facendo passare lo stesso come un attentato alla libertà o non so che tipo di grave reato.

Lo squallore lo trovo invece in chi, nonostante abbia recentemente vissuto una dittatura realmente a stampo novecentesco e nonostante abbia toccato con mano e visto con i propri occhi lo schifo profuso dal governo uscente, abbia avuto non solo il coraggio di restare attaccato ai partiti colpevoli delle malefatte appena elencate, ma si permettano anche di giudicare e condannare con “leggerissima leggerezza” , fanciullesca inconsapevolezza o forse stupidità pseudointellettuale, persone di frazione opposta per un semplice post sui media

Sinceramente, io proporrei le dimissioni di questi personaggi dal consiglio comunale, seppur facenti parte dell’opposizione, in quanto Guglionesi per la sua storia e la sua importanza sul territorio molisano, non ha bisogno di certi personaggi affetti da analfabetismo funzionale che condannano una foto e abbassano la testa davanti a gente, a famiglie a cui è stato impedito di accedere a stipendi, cure sanitarie, accesso nei locali e uffici e tutte le violenze consumate tramite la narrazione covIDIOTA.

Inoltre si tiene a precisare, che nessuno ha mai impedito o ostacolato nessuna manifestazione a detta di questo gruppo : “neofascista” , in quanto oltre ad essere stata autorizzata e senza assolutamente corrispondere alle fantasiose descrizioni dei compagni di turno, non si è più svolta per motivi molto più nobili e costruttivi di quelli fantomaticamente ostentati dal gruppo di opposizione , ma perché il giorno in cui era da tempo in programma l’evento, cioè il 23 Ottobre 2021, scoppiarono le proteste a Napoli, Roma e Firenze, e a seguire in tutta Italia, contro le restrizioni e gli abusi alla costituzione da parte de governo formato dai partiti di appartenenza dei consiglieri che ad oggi…. Stupidamente e anacronisticamente, si lamentano di un braccio alzato e chiedono le dimissioni di un ragazzo che non ha mai appoggiato né concretamente, né ideologicamente il regime neonazista che ha governato il nostro paese durante il periodo oscurantista dominato dalla narrativa del pensiero unico».

Tanti e tanti messaggi di solidarietà e di appoggio, perché a parere di molti è tutta una "strumentalizzazione che attacca la persona".

E a tal proposito è intervenuto anche il fratello dell'assessore Basler, Enzo, che con un post su Facebook ha dichiarato quanto segue.

«Non è un gioco, non è una partita ma uno stile di vita. Solo chi è un beota o, ancora peggio, chi vuole strumentalizzare, a proprio uso e servizio, un post in cui il protagonista appare in una foto risalente a 17 anni fa in occasione di una partita "storica" per Guglionesi, comparandola goliardicamente a quella di un noto tifoso serbo di qualche anno più tardi, fa fatica a comprenderlo. Lo stile di vita a cui si riferisce è quello del mondo Ultras ritratto chiaramente nelle foto dove si inneggia alla propria squadra e non al Fascismo. E per non nutrirne dubbi basterebbe conoscere la storia del protagonista di casa nostra, oggi assessore, mio fratello Marco Basler .

Basterebbe chiederlo alle Brigate neroverdi per un'ulteriore conferma. Si dovrebbe fare altresì poco sforzo a sapere che persona è e cosa lo ha caratterizzato finora nel nostro paese nei suoi primi 46 anni. E chi non lo sapesse farebbe prima a farsi dire dalle locali forze dell'ordine di quali crimini si è macchiato in passato. Ne resterebbe deluso, specie chi, pochi per fortuna, lo ha attaccato nei giorni scorsi non potendo vantarne la stessa verginità penale. Quello che mi fa maggiormente specie però è la pochezza di un gruppo politico che, non avendo altre argomentazioni e volendo dare un segno della propria esistenza lo fa avventandosi contro un'amministrazione in carica da poco piu di un mese, bersagliandone un componente della sua giunta. E lo fa un gruppo, il cui "leader" è lo stesso che nel 2014 "sponsorizzava", insieme al sottoscritto (attendo prove di smentita) dividendosene per intero le spese e gli oneri organizzativi, la Festa di Fratelli di Italia. La coerenza, questa sconosciuta».