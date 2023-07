Saluto romano, il Pd: Basler si dimetta da assessore e consigliere

GUGLIONESI. Non si placa la discussione riguardante il saluto romano dell'assessore Basler. Ora anche il Partito Democratico della sezione di Guglionesi, si espone dicendo la sua.

"Ciò che è andato in scena da parte dell'assessore alla Cultura Marco Basler è Uno spettacolo brutto da vedere ma che non può essere archiviato come una “buffonata” ciò che il Consigliere nonché Assessore alla Cultura Marco Basler ha pubblicato sulla propria pagina Facebook e che dopo diverse ore ha deciso di Rimuovere.

Il saluto Fascista fatto dallo stesso è qualcosa che non può essere messo sotto silenzio perché, Guglionesi e l'intera Comunità non meritano lo spettacolo offerto da una persona che ricopre un Ruolo Istituzionale come il suo, purtroppo il suo gesto grave è condannabile da ogni punto di vista e a tutti i livelli politici e non solo.

Il nostro dovere come Politici e come Partito Democratico sarà quello di Mantenere alta l'attenzione contro qualsiasi forma di fascismo. La storia insegna e noi non abbiamo intenzione di dimenticare le terribili lezioni del passato.

Per questo motivo chiediamo a gran forza per tutte quelle persone che hanno vissuto sulla loro pelle l'epoca del Fascismo Assessore alla Cultura Basler si dimetta non solo da Assessore ma anche da consigliere Comunale perché il Ruolo che ricopre non ammette questo tipo di Volgarità".