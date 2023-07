Verso i decreti di Giunta regionali: in pole Micone, Di Lucente e Iorio

TERMOLI. Potrebbe esserci stamani la seconda fumata bianca per l’integrazione della Giunta regionale del Molise.

Reduce da giorni impegnati in trasferta, tra Roma e Bari, il neo governatore Francesco Roberti, dopo aver ricevuto le indicazioni dai partiti, dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – firmare i decreti di nomina per Fratelli d’Italia, con Salvatore Micone e Michele Iorio, e Andrea Di Lucente, per Forza Italia, portando da 2 a 5 i componenti dell’esecutivo di Palazzo Vitale.

Nella disputa interna a Fdi, dunque, prevarrebbe Iorio su Armandino D’Egidio, mentre Di Lucente la spunterebbe su Nicola Cavaliere. In Giunta già da dieci giorni ci sono Michele Marone (esterno in quota Lega) e Gianluca Cefaratti (Il Molise che vogliamo) Resterà da assegnare l’incarico da sottosegretario alla Giunta regionale.