L'ipotesi di Iorio spacca Fdi e il partito torna ai blocchi di partenza, per Fi dentro Di Lucente

TERMOLI. La montagna partorisce il topolino? Forse l'evidenza data alla possibile nomina di Michele Iorio in Giunta regionale, addirittura con la delega alla sanità, ha riacceso la miccia interna alla maggioranza di centrodestra, o meglio internamente a Fratelli d'Italia, dove parte del partito, forte della non ancora avvenuta ratifica della presidente nazionale e leader Giorgia Meloni, si sarebbe sollevato in disaccordo e dissenso rispetto a questa ipotesi.

Insomma, nella giornata di oggi, il gioco delle parti, vedrebbe la Giunta a 2, ipotizzata a 5 e poi elevata solo a 3, con la nomina dell'azzurro Andrea Di Lucente, per Forza Italia, che ha avuto come riportato in precedenza le deleghe alle Attività produttive.

Nulla da fare, dunque per Fratelli d'Italia, dove in caso di mancato ingresso di Michele Iorio (Salvatore Micone, comunque, non sarebbe in discussione) non entrerebbe Armandino D'Egidio, che ha declinato l'invito, ma si potrebbe optare per un esterno.

Più Fratelli coltelli che Fratelli d'Italia.