Si chiude la parentesi da sindaco durata sei anni, «Ringrazio tutti, esperienza intensa»

PETACCIATO. Saluto di commiato dal sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, che dopo la seduta di giovedì pomeriggio ha confermato l’incompatibilità del neo consigliere regionale. «Il Consiglio comunale nella seduta di giovedì pomeriggio ha definitivamente accertato la mia incompatibilità alla carica di sindaco a seguito della elezione a consigliere Regionale. Subentrerà nelle funzioni il vice sindaco Antonio Di Pardo al quale vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono stati per me 6 anni pieni, intensi, in apnea. Cosa augurerei a chi si avvicina alla politica? Di fare il sindaco!

Un ruolo che ti chiede tanto ma in cambio ti dà tantissimo. Ringrazio per avermi dato questa possibilità: tutti i candidati del 2017 e del 2022 che mi hanno accompagnato in questo percorso; tutti i petacciatesi che hanno inteso darmi fiducia e anche quelli che non l’hanno fatto ma sono stati da sprono affinché potessi conquistarla. Ringrazio i dipendenti comunali che sin dal primo giorno, con la loro professionalità, mi hanno fatto crescere come amministratore.

Questa amministrazione andrà avanti fino al prossimo turno elettorale… (e in cuor mio spero anche oltre ma questo saranno i cittadini a deciderlo). Con Tonino alla guida di un gruppo fantastico, sono certo, Petacciato sarà in buone mani e proseguirà il lavoro iniziato e da settembre lo vedremo: mercato coperto, asilo nido, illuminazione Lemitoni-Marozza, rifacimento facciate e tetto scuola dell’infanzia, rifacimento piazzale Marina di Petacciato (area parcheggio), marciapiede fino alla cappella di San Nicola, riqualificazione area via del Progresso, riqualificazione parco giochi, sistemazione di tre dissesti idro-geologici per un milione di euro. Anche nel mio nuovo ruolo sarò sempre a voi vicino, come lo sono stato da sindaco. Restate collegati…»