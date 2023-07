In Consiglio regionale con la Giunta ancora a tre, Roberti: «A breve attribuiremo anche le altre deleghe»

CAMPOBASSO. Si è riunito oggi, lunedì 31 luglio, a Palazzo D’Aimmo, il Consiglio regionale. Nella seconda seduta, presieduta da Quintino Pallante, ci sono state le dichiarazioni programmatiche del presidente della Regione, Francesco Roberti e la presentazione degli assessori della Giunta.

Dopo aver effettuato i saluti di rito, il presidente Roberti ha discusso i punti all’ordine del giorno, partendo dal decreto del presidente con la nomina degli assessori Cefaratti, Marone e Di Lucente.

Dopo aver riferito sulla composizione della nuova Giunta e sulle deleghe assegnate a ciascun Assessore, ha illustrato all’Aula i punti salienti del suo programma di governo per la XIII Legislatura.

All’assessore Cefaratti la delega al bilancio, alle finanze e al patrimonio, politiche del lavoro, sociali, per il terzo settore e per l’immigrazione. All’assessore Marone la delega ai lavori pubblici, viabilità, infrastrutture, sistema idrico integrato, demanio regionale.

All’assessore nonché presidente con delega Di Lucente, attività produttive e sviluppo economico, internazionalizzazione delle imprese, accesso al credito, politiche comunitarie e cooperazione internazionale, tutela dell’ambiente e politiche energetiche e politiche delle risorse umane.

“Sulla base di questi tre decreti- ha sottolineato Roberti- a breve provvederemo anche alla distribuzione delle deleghe successive che, per il momento, sono attribuite al presidente”.

Per quanto riguarda le dichiarazioni programmatiche, il presidente Roberti ha dato lettura di alcune considerazioni. “Così come in campagna elettorale abbiamo provveduto a darne comunicazione, partiamo dal concetto che il nostro Molise sta vivendo una fase delicatissima della sua storia. Ad esso segue un elenco delle priorità che va dalla sanità al welfare, per dare certezza alla nostra popolazione e diritti e dignità nelle cure e nell’assistenza sociale come accade in altre parti del paese. Sviluppo economico per ridare fiducia al nostro mondo imprenditoriale che deve essere la chiave di volta per rilanciare l’occupazione e per invertire il trend in cui viviamo.

C’è bisogno di una svolta nelle infrastrutture che deve essere il volano per dare enfasi al territorio. Uscire da quel divario che spesso ci rende molisani umiliati rispetto alle altre realtà”.

I cittadini devono sapere la vera realtà in cui vive la Regione. “Non abbiamo bisogno di un libro dei sogni ma di interventi precisi e puntuali che possano ridare slancio all’economia regionale. C’è una perfetta sinergia nazionale e con i ministri di centrodestra".

In cima all'agenda la sanità e in particolar modo il superamento del commissariamento, un obiettivo fra l'altro sottolineato alla vigilia dell'incontro che Roberti avrà domani con il ministro della salute Orazio Schillaci. Grande attenzione quindi alla giga factory, al futuro Green e alle nuove tecnologie. Ambiente turismo e cultura sarà un altro asse dell'azione politica del governo Roberti. "La regione ha detto dovrà accompagnare le imprese verso la transizione energetica e il turismo dovrà essere destagionalizzato". E ancora il potenziamento degli its trova spazio nell'agenda di governo. Sull'agricoltura: "Dobbiamo coniugare tradizione e innovazione". E sulla viabilità: avio superficie, potenziamento di Bifernina, Trignina e fondovalle del Tappino. "La mobilità - ha detto - deve essere al centro della politica regionale altrimenti pregiudichiamo ogni politica di sviluppo. Il governatore infine ha annunciato che sarà potenziato il personale dei centri per l'impiego e che si darà immediato impulso alle procedure concorsuali. alla fine della presentazione delle linee programmatiche ha anche annunciato che il bilancio sarà approvato entro i primi giorni di settembre

Critiche le opposizioni: "linee programmatiche vuote, Roberti pensa di essere ancora in campagna elettorale. Nessun impegno serio sulla sanità, ad esempio per fronteggiare la carenza di medici". Per la Fanelli l’inizio di questa magistratura è “totalmente insoddisfacente e non rispondente alle attese dei molisani”. Per Primiani il presidente Roberti “ha fatto il compitino ed è uscito dall’aula. A 40 giorni di Governo, il risultato è una mezza Giunta regionale e i tanti buoni propositi svaniti”.

"La situazione che oggi stiamo commentando- ha dichiarato Gravina- l'approvazione del bilancio, è un fatto che dovrebbe togliere il sonno. La campagna elettorale è finita e oggi avete il dovere di governare al meglio questa Regione. Ne vale della sopravvivenza di questa legislatura".

