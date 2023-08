Fratelli d'Italia verso l'entrata in Giunta regionale

TERMOLI. Potrebbero arrivare oggi le nuove e ultime nomine del governatore Francesco Roberti a completamento dei ranghi della Giunta regionale.

Com'è noto, in due step definiti, sono stati cooptati nell'esecutivo di Palazzo Vitale dal neo presidente della Regione Michele Marone (Lega, da esterno), Gianluca Cefaratti (Il Molise che vogliamo) e quindi Andrea Di Lucente (Forza Italia.

Restano i nodi da sciogliere su Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativa della coalizione di centrodestra e più votato nel Molise alle regionali del 25 e 26 giugno scorse, così come da attribuire anche il ruolo non secondario di sottosegretario alla Giunta.

Per quanto riguarda Fdi, il dossier è tutto nel filo diretto Giovanni Donzelli-Francesco Roberti, con interlocuzioni e incontri già avvenuti, sotto la supervisione della delegazione parlamentare, in particolare il senatore Costanzo Della Porta e il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro.

Proprio ieri, dopo la seduta di Consiglio regionale, dove il Governatore ha illustrato deleghe assegnate e linee programmatiche, annunciando che a breve avrebbe anche provveduto ad attribuire quelle restanti di deleghe (e nomine), ci sarebbe stata una nuova riunione per mettere a punto i passaggi e i tasselli finali per far uscire dall'impasse Fratelli d'Italia, che non può certamente permettersi in questa fase di rappresentare l'elemento di maggiore instabilità all'interno della compagine di centrodestra.

Le indiscrezioni che sono state "intercettate" non si discostano molto da quanto già anticipato nei giorni scorsi, sul nome dei due assessore in quota meloniana, staremo a vedere, una levata di scudi quella interna al partito che a giochi fatti avrebbe solo ritardato l'ingresso in Giunta, ma quali nomi? Per i bene informati in pole position sempre Salvatore Micone e Michele Iorio, forti del consenso elettorale maturato nelle urne il primo e di un preciso accordo politico pre-elettorale il secondo.