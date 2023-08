Sanità, verso un commissario ad acta esterno

TERMOLI. Come aveva annunciato lo stesso Governatore Francesco Roberti e poi confermato dal senatore Costanzo Della Porta, incontro stamani a Roma sulla sanità molisana.

Da discutere le questioni sul commissariamento, dopo le dimissioni dell'ex presidente della Giunta regionale, Donato Toma.

La exit strategy dal commissariamento ad acta per il rientro dal debito è sentiero lungo e impervio, per questo sarà nominato un nuovo commissario, ma dovrebbe essere un esterno. non sarà Roberti.

L'opzione ricadrebbe su Marco Bonamico, attuale sub commissario. Nel confronto di questa mattina con Orazio Schillaci e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente titolari della Salute e dell’Economia e delle Finanze, è stato lo stesso presidente della Regione Molise a concordare sul fatto che sarebbe stato meglio nominare una terza persona quale commissario ad acta per affrontare meglio le gravi questioni sul tavolo: quello dei debiti è il più urgente, unitamente alla riorganizzazione delle strutture.

Non sono stati affrontato i temi della riorganizzazione dell’Asrem e la nomina del nuovo direttore generale, poiché per Roberti, «Meglio affrontare un problema alla volta».