Ritorno al futuro, ecco i decreti: in Giunta Micone e Iorio (sulla sanità)

TERMOLI. Negli stessi minuti in cui l'Udc chiede il tavolo regionale, il Governatore Francesco Roberti ha firmato i decreti di nomina e come avevamo anticipato già giorni fa, per Fdi entrano Salvatore Micone e Michele Iorio.

A Micone vanno le deleghe a transizione digitale, politiche agricole e agroalimentari, sviluppo rurale, pesca, programmazione forestale, cultura, sport, turismo e tradizioni, marketing territoriale e sviluppo della montagna;

A Iorio le deleghe riforme istituzionali, coordinamento fondi europei, Pnrr e politiche di coesione, rapporti con i Ministeri per l’attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Molise.

All'assessore di Fi Andrea Di Lucente la nomina di vicepresidente.