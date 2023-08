«Schillaci ha prospettato il possibile superamento del Decreto Balduzzi»

TERMOLI. Per sommi capi l'avevamo anticipato l'esito dell'incontro questa mattina, a Roma, del senatore Costanzo Della Porta e dell'onorevole Elisabetta Lancellotta, insieme al Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, su impulso della stessa delegazione parlamentare molisana di Fratelli d'Italia.

All'ordine del giorno del summit sul Lungotevere Ripa, le linee programmatiche della sanità molisana.

Il Ministro Schillaci ha prospettato il possibile superamento del Decreto Balduzzi, il DM 70, entro la fine del prossimo mese di ottobre.

"Il superamento del Decreto Balduzzi - il commento di Della Porta e Lancellotta - porterà sostanziali migliorie in ambito sanitario nella Regione Molise con conseguenti benefici in favore dei cittadini".

"Il superamento del Decreto Balduzzi - sottolineano i parlamentari Della Porta e Lancellotta - consentirà di attribuire maggiori risorse per la sanità molisana, punto di partenza per il lavoro da intraprendere per l'uscita dal commissariamento".

"Un incontro in cui è emersa la comune volontà di risolvere i problemi del Molise - hanno sottolineato Della Porta e Lancellotta - Da parte del Ministro Schillaci c'è stata ampia disponibilità all'ascolto e alla risoluzione dei problemi e, da par nostra, insieme al Presidente Francesco Roberti, la decisione di incentivare e dare concretezza alle azioni da intraprendere per dare risposte certe ai cittadini molisani".

"Non è la prima volta, sin dall'insediamento del Governo, che il Ministro Orazio Schillaci si occupa dei problemi del Molise. Segno questo dell'impegno assunto sin dall'inizio del suo lavoro, ad aprile davanti alla Conferenza dei Sindaci e a giugno durante la sua visita a Campobasso, di come il Ministro voglia portare a compimento l'opera di risanamento della sanità molisana", hanno concluso i due parlamentari di Fratelli d'Italia.

"È stato un incontro particolarmente proficuo - il commento del Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti - Con il Ministro Schillaci e con la delegazione parlamentare molisana di Fratelli d’Italia c'è grande sintonia, tutti uniti per un obiettivo comune, rappresentato dalla risoluzione di quei problemi di lunga data, inerenti soprattutto la sanità, che attanagliano la nostra regione e i nostri concittadini. Il Ministro, in più occasioni, aveva mostrato la sua volontà di occuparsi del Molise e l'incontro odierno è stato propizio per iniziare a darci delle scadenze. Il superamento del Decreto Balduzzi sarà il primo atto concreto e indispensabile, in vista dell'obiettivo di fondo: l'uscita dal commissariamento. Sono soddisfatto delle grandi attenzioni che il Governo riserva al Molise, segno questo che quanto dicevamo in campagna elettorale lo stiamo trasformando in fatti, grazie alla filiera del centrodestra a più livelli istituzionali. All'incontro odierno ne seguiranno altri per proseguire questo lavoro teso a coinvolgere tutte le parti interessate".