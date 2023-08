Fratelli d'Italia: «Buon lavoro alla Giunta Roberti e al presidente Pallante»

TERMOLI. Se l'Udc chiede un vertice di maggioranza, per Fratelli d'Italia, come delegazione parlamentare, composta dal senatore Costanzo Della Porta e dall'onorevole Elisabetta Lancellotta, il varo della Giunta regionale è il passo d'avvio concreto della legislatura.

«Fratelli d’Italia, alle ultime consultazioni elettorali, ha ottenuto un grande consenso tra i cittadini e il presidente Francesco Roberti ha tenuto conto della volontà dei molisani di premiare il partito che guida la coalizione di centrodestra.

Per questo motivo, ringraziamo il presidente Roberti e rivolgiamo gli auguri più sinceri di buon lavoro al presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, e agli assessori Salvatore Micone e Michele Iorio.

Il Presidente Francesco Roberti, di concerto con i vertici nazionali di Fratelli d’Italia, nel comporre la sua squadra, ha puntato su politici di grande esperienza, che già hanno avuto modo di lavorare, con ottimi risultati, per il Molise e i molisani. Per Fratelli d’Italia, dunque, in questa legislatura regionale è un motivo di profondo orgoglio avere il massimo rappresentante dell’Assemblea Legislativa, ruolo di grande prestigio. Il presidente Quintino Pallante, nel suo ruolo super-partes, forte della sua esperienza politica, saprà ben contemperare le esigenze della maggioranza e della minoranza.

Gli assessori di Fratelli d’Italia, invece, avranno modo di lavorare a importanti deleghe, quali transizione digitale, politiche agricole e agroalimentari, sviluppo rurale, pesca, programmazione forestale, cultura, sport, turismo e tradizioni, marketing territoriale e sviluppo della montagna, riforme istituzionali, coordinamento fondi europei, Pnrr e politiche di coesione, rapporti con i Ministeri per l’attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Molise.

Un lavoro, quello che attende gli assessori Salvatore Micone e Michele Iorio, che potrà beneficiare della collaborazione con i relativi Ministri e Ministeri, in un’ottica di collaborazione tra il Governo centrale e quello regionale, quest’ultimi in sintonia sin dall’insediamento del Governo Meloni lo scorso mese di ottobre.

Auguriamo un proficuo lavoro ai rappresentanti di Fratelli d’Italia: il presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, gli assessori Salvatore Micone, Michele Iorio e il consigliere regionale Armandino D’Egidio, ai quali assicuriamo la nostra piena cooperazione nel lavoro che attende loro e il centrodestra regionale».