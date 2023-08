«Commissario esterno e Iorio assessore, sulla sanità Roberti come Ponzio Pilato»

TERMOLI. Un attacco frontale, politicamente parlando, quello che la presidente della Casa dei Diritti, Laura Venittelli ha portato all'indirizzo del governatore Francesco Roberti in materia di sanità e commissariamento ad acta.

«La storia si ripete: Ponzio Pilato si lavò le mani e sappiamo come andò a finire. Francesco Roberti si lava le mani e chiede che sia nominato, al posto suo, un commissario tecnico per fare il "lavoro sporco" della chiusura dei reparti dei nostri ospedali. Nel Molise le cose non andranno come in Calabria.

In Calabria il presidente della Regione ha preteso di essere nominato commissario per difendere gli interessi della Regione e dei suoi ospedali... Roberti preferisce "lavarsi le mani" e chiede che al suo posto sia nominato un altro commissario, per fare il lavoro sporco... per chiudere i reparti senza doversi confrontare con la gente, con le persone. E nella giornata in cui Michele Iorio diventa assessore al Piano di rientro della sanità. Il cerchio si chiude. Povero Molise!»