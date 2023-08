«Rivoluzioneremo la sanità con la politica del sorriso», il ritorno di Michele Iorio

Intervista all'assessore regionale Michele Iorio

TERMOLI. Come avevamo anticipato già venerdì scorso, ieri è stato firmato dal governatore Francesco Roberti il decreto di nomina ad assessore regionale di Michele Iorio, che torna a ricoprire questo ruolo dopo 25 anni (nel frattempo per 3 volte è stato eletto Governatore). L'ultima volta era nell'ambito della Giunta Veneziale, quella del famoso ribaltone. Tra le deleghe nel suo plafond quella dei rapporti per il rientro dal debito sanitario, una sorta di assessorato alla sanità commissariata e lui stesso non si nasconde.





Una delega improntata proprio alla relazione stabile con chi prenderà in mano le redini del commissariamento e col tavolo tecnico ministeriale, quella di Iorio, che già assicura massima collaborazione a Marco Bonamico, l'attuale sub commissario in predicato di salire di livello, al posto del dimissionario Donato Toma.





Cavallo di battaglia, forse sfortunato, dell'ultima legislatura, la stabilizzazione dei precari Covid resta uno degli obiettivi prioritari dell'esponente di Fratelli d'Italia a Palazzo Vitale.





Infine, un occhio ai fondi a disposizione, sia quelli del Pnrr, che per le risorse derivanti dal ritorno in Obiettivo 1 del Molise. Da Governatore, Iorio gestì molti finanziamenti avuti dal Molise con l'allora articolo 15, per il sisma e per l'alluvione.