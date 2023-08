Nomine del Consiglio regionale, avvisi pubblicati

CAMPOBASSO. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, presieduto dal Presidente Quintino Pallante, nell’ultima seduta ha approvato, gli avvisi pubblici -approvati ai sensi della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16- affinché il Consiglio regionale provveda alla:

o designazione di un rappresentante dell’Ente Regione in seno al Comitato regionale INPS per il Molise, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall’articolo n. 42 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e dello Statuto della Regione Molise;

o nomina di un esperto in materia di edilizia e urbanistica in seno alla Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Campobasso, ai sensi dell’art. 1 legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3 e, s.m.i. (Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione. Norme di funzionamento.) e dello Statuto della Regione Molise;

o nomina di un esperto in materia di edilizia e urbanistica in seno alla Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Isernia, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3 e, s.m.i. (Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione. Norme di funzionamento.) e dello Statuto della Regione Molise;

o elezione di n. 14 componenti della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, nel complesso delle nomine nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, riservando una nomina all’eventuale rappresentante della comunità Lgbtqi+, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23, (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità), s.m.i. e dello Statuto della Regione Molise;

o nomina di tre esperti in materia agricolo-ambientale del Consiglio direttivo dell’Ente parco storico regionale dell’olivo di Venafro, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b, della legge regionale 4 novembre 2008, n. 30 (Istituzione del Parco storico regionale dell’olivo di Venafro) e dello Statuto della Regione Molise;

o elezione di tre componenti del Collegio dei revisori dei conti e all’individuazione del Presidente dello stesso Collegio, dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), ai sensi e per gli effetti dei dd.P.R. n. 1042/60 (Riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo), art. 11, n. 6/72 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale), art. 1, n. 616/77, art. 56, dello Statuto della Regione Molise, nonché delle disposizioni transitorie di cui all’art. 12, della legge regionale n. 24/2007 (Primo programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8);

o nomina di un esperto di comprovata qualificazione scientifica ed accademica con esperienza in materia di cooperazione internazionale in seno al Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 29 agosto 2005, n. 29 (Interventi regionali in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, di solidarietà internazionale e di promozione di una cultura di pace.), s.m.i. e dello Statuto della Regione Molise;

o designazione di tre esperti in seno al Comitato tecnico regionale dello sport, ai sensi dell’art. 5 legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva), ai sensi dell’art. 5 legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva) s.m.i. e dello Statuto della Regione Molise;

o nomina di due rappresentanti delle imprese boschive in seno alla Commissione tecnica forestale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 e s.m.i. (Legge forestale della Regione Molise);

o elezione di tre esperti in seno alla Consulta per i problemi degli anziani, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 21 (Interventi in favore delle persone anziane);

o elezione di tre membri del Collegio dei revisori dei conti e all’individuazione del Presidente del medesimo Collegio, dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) Giacomo Sedati, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4 e dello Statuto della Regione Molise;

o nomina del revisore dei conti dell’Ente Parco storico regionale agricolo dell’olivo di Venafro, scelto tra coloro che risultano iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e, ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), ai sensi della legge regionale 4 novembre 2008, n. 30, art. 2 (co. 3, lett. c) e dello Statuto della Regione Molise;

o elezione di due membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale regionale denominata “Molise Acque”, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37, s.m.i., e dello Statuto della Regione Molise;

o elezione di tre componenti, con voto limitato a due, del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Dopo l’elezione dei componenti del Co.Re.Com. il Consiglio regionale procede con voto segreto all’elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);

o elezione di tre componenti del Consiglio direttivo dell’IRESMO, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33, recante “Riordinamento dell’Istituto regionale per gli studi storici del Molise “Vincenzo Cuoco” (IRESMO)” e successive modificazioni e integrazioni e dello Statuto della Regione Molise;

o elezione di tre membri del Collegio dei revisori dei conti dell’IRESMO, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 33, recante “Riordinamento dell’Istituto regionale per gli studi storici del Molise “Vincenzo Cuoco” (IRESMO)” e successive modificazioni e integrazioni.

Gli avvisi prevedono che gli interessati facciano pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., per via telematica tramite propria Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, - o consegna a mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 alla “Presidenza del Consiglio Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso” la loro manifestazione di disponibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e all’Albo Pretorio on-line del Consiglio regionale del Molise.