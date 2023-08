Finisce l'era del sindaco Roberti

Finisce l'era del sindaco Roberti: il Consiglio comunale

TERMOLI. Si è svolto oggi, lunedì 7 agosto, il Consiglio comunale sulla incompatibilità e decadenza del sindaco Francesco Roberti.

Compatta la maggioranza nell’augurare ogni bene al nuovo governatore. Ringraziamenti sentiti e voglia di continuare a essere al suo fianco in questa impresa.

Tante le manifestazioni di affetto e gratitudine a partire dal consigliere Di Brino fino al consigliere Marone.

«Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il sindaco, l'attuale presidente della Provincia e della Regione, l'amico fraterno Francesco Roberti- ha detto Antonio Di Brino- per questi 4 anni di mandato. Ho avuto modo di cogliere da lui diversi frutti. Ho avuto modo di apprezzare le sue capacità politiche, ci ha guidati sempre nelle scelte giuste e ponderate e sono sicuro che farà bene anche come presidente della Regione».

Anche il consigliere Aufiero ha espresso il suo personale ringraziamento all'ingegnere Roberti.

«Porto gli auguri da tutto il gruppo che rappresento a Roberti. Lo abbiamo voluto fortemente e saremo sempre con lui. Sempre al suo fianco».

«Un sindaco in trincea, durante la pandemia- ha ricordato Marone- ma sempre in prima linea, così da sindaco, da presidente della Provincia e sicuramente della Regione. Noi continueremo la nostra collaborazione e saremo al suo fianco».

La maggioranza si è detta favorevole mentre compatta la minoranza non ha partecipato al voto. Dopo l'esecutività è stato nominato sindaco Enzo Ferrazzano.

Galleria fotografica