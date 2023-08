«Il tempo che c’è davanti sarà ancora ricco di sfide, le affronteremo con la collaborazione di tutti»

TERMOLI. Dopo l’esecutività della decadenza da sindaco di Francesco Roberti, il ruolo da primo cittadino è passato nelle mani del suo vice, Enzo Ferrazzano.

Durante il Consiglio comunale di questa mattina, prendendo la parola, Ferrazzano ha elencato un excursus di progetti portati a termine da questa amministrazione ma prima ha voluto ringraziare Roberti.

«Le recenti elezioni ci hanno portato a vivere diversi cambiamenti negli assetti istituzionali dell’intera Regione, fra cui anche questa circostanza dell’avvicendamento alla carica di Sindaco del nostro Comune.

Voglio pertanto esprimere subito la soddisfazione della Comunità Termolese per la elezione alla Presidenza della Regione Molise del nostro concittadino e Sindaco ing. Francesco Roberti.

Lo ringrazio, anche a nome dell’intero Consiglio Comunale, non solo per gli anni di lavoro amministrativo che con lui abbiamo condiviso, ma soprattutto per la coraggiosa disponibilità a svolgere un ruolo che sarà molto impegnativo per il futuro della nostra Regione. A Francesco vanno quindi i nostri affettuosi auguri di Buon Lavoro.

In Consiglio Comunale abbiamo dovuto svolgere un percorso istituzionale per la sostituzione della persona del Sindaco fino alla fine del mandato amministrativo nella prossima primavera 2024.

Tale percorso si è svolto sotto la guida rigorosa e cordiale del Prefetto di Campobasso dott.ssa Michela Lattarulo, che oggi voglio ringraziare a nome dell’intero Consiglio Comunale.

Consentitemi, in questa occasione, di fare ora un veloce resoconto delle attività amministrativa di questi quattro anni:

* abbiamo realizzato infrastrutture in tutti quartieri della città, impianti sportivi,strade,luoghi di aggregazione e ricreativi;

* partecipato a tutti i bandi del PNRR ottenendo finanziamenti per:

Adeguamento e messa in sicurezza delle scuole:

Principe di Piemonte, Plesso scolastico di Rio Vivo,Scuola dell’infanzia di via Tremiti,Abbattimento e ricostruzione della scuola di via Montecarlo, Abbattimento e ricostruzione scuola materna di via Volturno, Ampliamento e adeguamento della scuola di via Catania, Realizzazione nuovo edificio scolastico in zona Colle della Torre,Realizzazione nuova mensa scolastica scuola via Stati Uniti e via Volturno,completamento lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza edificio scolastico a Difesa Grande;

Sistemazione idrogeologica della strada di Ponte Tamburro;

Adeguamento e riqualificazione Palazzetto di Piazza del Papa Palairino;

Con fondi di bilancio:Rifacimento rete fognaria e realizzazione strada di via Manzoni a Colle della Torre;

Realizzazione strade di via Ungaretti e via Saba;

Affidamento dei lavori di realizzazione pista ciclabile per cinque milioni di euro;

In corso di realizzazione i magazzini per la marineria termolese per circa seicento milioni di euro e attesi dalla marineria da circa trent’anni;

ristrutturazione e rifacimento dell’intero sistema dell’asta di vendita presso il mercato ittico;

Rifacimento asfalti per oltre due milioni di euro di strade cittadine;

Realizzazione della strada di via Mediterraneo;

Appaltati con inizio lavori a settembre di un parcheggio di interscambio sull’area adiacente alla chiesa del Crocifisso;

Sono in corso di affidamento i lavori riqualificazione e realizzazione della pista ciclabile che dal santuario della Madonna a lungo proseguirà su via Firenze per collegarsi alla via del Mare;

Appaltati con inizio lavori della via delle Acacie;

Questi sono solo alcune delle opere che abbiamo realizzato e che sono in corso di realizzazione, ma abbiamo raggiunto innumerevoli obbiettivi nell’ambito dell’Ambiente con l’ottenimento della Bandiera Blu dopo sei anni, del Sociale, del Turismo e Cultura, delle Finanze con il risanamento del Bilancio Comunale.

In questo scorcio di legislatura ci proponiamo di realizzare alcuni importanti obbiettivi:

1) questo periodo estivo che stiamo vivendo, ha evidenziato la forte carenza di parcheggi a disposizione dei cittadini e dei turisti,molte sono le lamentele di turisti che non vengono nella ns città per carenza di posti macchina,pertanto sarà necessario riprendere i progetti e procedure per la realizzazione di parcheggi pubblici in piazza donatori di sangue , come il progetto di riqualificazione dell’area Pozzo Dolce finanziato con i fondi della Rigenerazione Urbana;

2) completamento dell’iter autorizzativo e relativo inizio dei lavori per lo spostamento definitivo del depuratore del porto;

3)espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intera pista ciclabile del Molise per un importo complessivo di circa 23 milioni di euro, è stato sottoscritto tra i quattro comuni della costa e la Regione Molise un nuovo accordo, che al fine di rispettare la data del 31/12/23 per l’affidamento dei lavori, pena la perdita del finanziamento, ha indicato il ns comune come Ente Attuatore;

4) affidamento lavori e relativa realizzazione della messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica dei due lotti del costone di Rio Vivo;

In questo momento mi sembra doveroso anche evidenziare che gli obbiettivi raggiunti debbano stimolarci ad avere nuovi impegni e idee per il futuro.

Termoli ci conferma, anche in relazione agli eventi politici, di essere una città di riferimento per l’intera Regione e sono convinto che tale ruolo, che oggi è prevalentemente economico, debba in futuro svilupparsi anche attraverso il necessario sviluppo delle condizioni sociali e della qualità della vita di tutti i cittadini della fascia costiera.

Sono convinto che Termoli debba essere sempre più unita al suo territorio circostante,progettando iniziative e obiettivi che siano condivisi insieme agli altri Comuni vicini.

Penso per il futuro, a tre grandi obbiettivi strategici:

- il rilancio della occupazione (soprattutto giovanile)

- una decisa riorganizzazione dei Servizi Sanitari

-Uno sviluppo turistico più equilibrato e in grado di includere le medie stagioni (da tre a sei mesi).

Il tempo che ci sta davanti sarà ancora ricco di sfide e di crescita che potremo affrontare con spirito di collaborazione da parte di tutto il Consiglio Comunale.

Io sono un uomo di fede e come diceva Monsignor D’Ambrosio nell’omelia della messa del tre a mattina prima della processione a mare del ns patrono San Basso, il Signore ha per ognuno di noi un suo progetto, si vede che il suo progetto su di me era quello che dopo tanti anni di amministrazione comunale, ricoprissi la carica di Sindaco della ns. città.

È un ruolo faticoso ed impegnativo che non si porta avanti da solo, ma è necessario l’apporto di tutti, ognuno per il proprio ruolo, pertanto chiedo a tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, la massima collaborazione per il fine ultimo del bene comune della nostra comunità Termolese.

Ai Consiglieri di maggioranza, in particolare, chiedo di supportare la mia responsabilità con il loro generoso coinvolgimento, di cui ho particolarmente bisogno, per far crescere ancora e meglio la città di Termoli, insieme a tutto il territorio della costa Molisana.

Ringrazio ancora il Prefetto di Campobasso, il nostro Presidente Roberti, tutti i Consiglieri Comunali e tutti i cittadini di Termoli».