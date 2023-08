«Parcheggi e ambiente», Ferrazzano inquadra gli obiettivi di fine mandato

Intervista al vice sindaco facente funzioni Enzo Ferrazzano

TERMOLI. È intervenuto in aula, appena dichiarato decaduto il sindaco Francesco Roberti, ora presidente della Regione Molise, illustrando quando fatto sin qui nei primi quattro anni abbondanti di amministrazione comunale, ma anche mettendo a fuoco quelle che sono le criticità su cui intervenire con urgenza.

Nell'intervista al neo vertice del Comune di Termoli, Enzo Ferrazzano da vice sindaco facente funzioni di primo cittadino, ribadisce la necessità di dare nuovo impulso ai progetti relativi ai parcheggi, ma anche di intervenire sull'ambiente, che soffre in modo particolare.

Aspetti nevralgici per una località turistica come la città adriatica, che per l'ennesima estate mostrano il volto meno accogliente della costa molisana.