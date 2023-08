Elogi e auspici, il saluto della maggioranza all'ex sindaco Francesco Roberti

TERMOLI. Nella seduta di Consiglio comunale di ieri mattina, che ha sancito - come ampiamente riferito – la staffetta al vertice dell’ente di via Sannitica tra il sindaco decaduto Francesco Roberti e il suo vice, che diventa facente funzioni da primo cittadino, Vincenzo Ferrazzano, sono stati quattro (compreso il presidente del Consiglio comunale, dello stesso Ferrazzano abbiamo dato notizia a parte) gli esponenti di maggioranza che hanno voluto ringraziare pubblicamente il neo presidente della Regione, per i 4 anni trascorsi alla guida della città adriatica.

L’ex sindaco Antonio Di Brino: «Ho ritenuto opportuno e importante intervenire per ringraziare innanzitutto l’amico Francesco, che ha dimostrato in questi 4 anni di esser stato un ottimo sindaco ed è riuscito contestualmente a esercitare le doppie funzioni di sindaco e presidente della Provincia, e lo ha fatto in maniera egregia. A lui mi lega un’amicizia antica. Francesco Roberti è riuscito a dimostrare che, pur partendo dal basso, è riuscito a raggiungere quegli obiettivi che pochi riescono a raggiungere. Sono convinto che farà bene alla Regione e nel suo lavoro».





Vincenzo Aufiero ha ricordato come sia stato «Una guida per tutti. È riuscito a mantenere gli equilibri, è riuscito in soli 4 anni a raggiungere gli apici della politica regionale, gli auguro tanti auguri. Abbiamo iniziato insieme questo percorso diversi anni fa e la sua lungimiranza l’ha portato lì dov’era. È stato ed è, secondo me, un ottimo politico, un ottimo regista che è stato in grado di aggregare forze politiche: un atto non troppo semplice. Noi ne siamo orgogliosi e siamo sicuri che farà del suo meglio per tutto il Molise ma soprattutto per Termoli».





Michele Marone ha ribadito come sia «Un momento significativo per ringraziare l’attuale presidente della Regione, l’ingegner Francesco Roberti che è stato il sindaco della nostra città per più di quattro anni e da parte di tutto il gruppo di maggioranza ma soprattutto dal gruppo Lega c’è stato questo messaggio di ringraziamento e gratitudine per tutta l’attività amministrativa e politica che ha svolto in favore della città di Termoli e per tutta la provincia. Mi onoro di affiancarlo nel suo Governo».





Infine, il presidente Ciarniello ha rivolto l’attenzione proprio a Ferrazzano: «Il nostro caro vice sindaco e assessore Vincenzo Ferrazzano guiderà l’amministrazione comunale fino alla sua scadenza naturale. Sicuramente sarà all’altezza della sua carica e noi tutti insieme dobbiamo stargli vicino e collaborare insieme a lui».