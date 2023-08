I risultati del Governo Meloni: la campagna approda sul lungomare Nord

TERMOLI. Quasi a un anno di distanza, era il 31 agosto 2022, Fratelli d'Italia torna sul litorale Nord di Termoli, in piena estate. Non c'è campagna elettorale, ma quella sui risultati del Governo che vede proprio la leader di Fdi, Giorgia Meloni, premier.

Domattina, giovedì 10 agosto, alle ore 11, ci sarà una iniziativa di Fratelli d’Italia, alla presenza dei parlamentari, degli eletti in Regione, di dirigenti e militanti, volta alla divulgazione di quali azioni ha messo in campo e quali risultati ha ottenuto il Governo Meloni a nove mesi dal suo insediamento. I banchetti informativi si svilupperanno nel corso del mese di agosto, in 250 spiagge italiane, tra le quali Termoli, per ribadire che anche nella stagione estiva il rilancio dell'Italia rimane la priorità.

L'iniziativa ha luogo accanto al chiosco "Il Pagurino".