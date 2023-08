Comincia il lavoro in commissione Bilancio a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente, Roberto Di Pardo, si è riunita nella mattinata la Prima Commissione permanente che ha provveduto a fare una ricognizione degli argomenti in giacenza, verificando quelli di maggiore urgenza.

Il presidente Di Pardo, a norma di Regolamento interno per il funzionamento dell’Assemblea regionale, ha nominato il consigliere Stefania Passarelli relatore della proposta di legge n. 2, di iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto: “Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019) e Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021)”.

L’esame del disegno di legge dell’Esecutivo continuerà nelle prossime sedute della Commissione.