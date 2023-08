"L'Italia vincente" di Fratelli d'Italia sul lungomare Nord: i 9 mesi del Governo Meloni

"L'Italia vincente" di Fratelli d'talia: Costanzo Della Porta

TERMOLI. Si chiama “L’Italia vincente” ed è la manifestazione politica estiva che Fratelli d’Italia porta su 250 spiagge del Paese in questo scorcio d’agosto.

In Molise è stata scelta Termoli, nella location da sempre targata Fdi, al Pagurino di Luciano Paduano, sul lungomare Nord.





Presente la delegazione parlamentare con Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, l’assessore Salvatore Micone, il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, amministratori comunali come Antonio Di Brino e Silvana Ciciola, Antonio Saburro e Rossella Panarese, numerosi dirigenti e simpatizzanti, a conferma di come il partito di Giorgia Meloni sia divenuto attrattivo.





Tanti anche i ragazzi di Gioventù nazionale. In distribuzione nel gazebo allestito e infarcito di bandiere del partito di Governo la brochure “Tutto per l’Italia: l’impegno del Governo Meloni – come stiamo rilanciando l’Italia”, addirittura comprensivo di un cruciverba tricolore (su 3 delle otto facciate).





“Erano in tanto a scommettere contro l’Italia: dopo nove mesi Giorgia Meloni ha smentito tutti. Mentre le opposizioni non sanno fare altro che indicare, ogni giorno, le dimissioni di un esponente diverso dalla maggioranza, Fratelli d’Italia lavora per trovare le soluzioni ai problemi degli italiani”.





Tra i tanti argomenti, “Tasse: arriva il fisco amico”, “L’Italia a testa alta”, “Basta immigrazione fuori controllo”, “Effetto Meloni: l’economia riparte”, “Più lavoro, meno mancette”, “Vita dura per la criminalità”, “Giustizia, finalmente la riforma” e “Lotta ai rincari”.

L’opuscolo si chiude con questa frase del premier Giorgia Meloni: «Oggi c’è un’Italia rispettata a livello internazionale e con dati economici che mostrano una crescita migliore di Francia e Germania: è una risposta a chi aveva previsto una catastrofe con la vittoria di Fratelli d’Italia».

