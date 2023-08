"Schierarsi" con Alessandro Di Battista: nasce la Piazza di Termoli

TERMOLI. Prende corpo a Termoli la nuova associazione fondata dall'ex esponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, che ha scelto Mariella De Filippis come coordinatrice della Piazza di Termoli dell'associazione culturale Schierarsi.

"Schierarsi è un'associazione culturale creata da Alessandro Di Battista con l'obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini con progetti e proposte nell'interesse territoriale e nazionale, attraverso una rete di Piazze che si stanno costituendo in tutta Italia. Da oggi esiste anche la Piazza di Termoli, per ora l'unica a rappresentare il Molise. Invitiamo tutti a seguire le nostre pagine Facebook e Instagram e ad aderire numerosi al nostro gruppo per condividere tante battaglie".