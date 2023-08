Da Conte a Di Battista: Decaro, Bovio e Di Michele decidono di "Schierarsi"

TERMOLI. L’associazione “Schierarsi”, fondata dall’ex esponente di spicco pentastellato Alessandro Di Battista, sbarcata a Termoli e affidata a Mariella De Filippis, accoglie anche due dei tre consiglieri comunali che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle: Antonio Bovio e Daniela Decaro. Non solo, anche Nick Di Michele decide di “Schierarsi”, ma aderendo alla “Piazza” di Parma, dove al momento vive, visto il ruolo di comandante della Polizia penitenziaria nel carcere emiliano.

Nasce con l’obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti per la collettività. Il nome dell’associazione non è stato scelto a caso: viviamo in un periodo storico di grande conformismo ed è giunto il momento di assumere posizioni chiare su temi nazionali e globali. Parole come sostenibilità, pace, autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata rappresentano il cuore delle azioni in cui è impegnata l’Associazione Schierarsi. Parole come sostenibilità, pace, autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata rappresentano il cuore delle azioni in cui è impegnata l’associazione.